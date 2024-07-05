Диетолог Журавлева: питье свекольного сока между приемами пищи помогает очистить кровь

Диетолог Полина Журавлева: свекольный сок очищает кровь от накоплений вредного холестерина.Диетолог Журавлева заявила в интервью, что питье свекольного сока между приемами пищи эффективно помогает очистить кровь.«Свекольный сок – отличный способ очистить кровь. Пейте его в перерывах между приемами пищи. Регулярное употребление этого чудо-напитка благотворно влияет на кровь и желудочно-кишечный тракт», - сказала медик Общественной Службе Новостей.Журавлева добавила, что в крови человека могут накапливаться излишки холестерин и других жировых компонентов, которые могут слипаться в более крупные образования – бляшки, и вредить кровеносным сосудам, сердцу и другим органам.Как лучше пить свекольный сок. Специалист посоветовала употреблять его, разбавляя морковным или яблочным соком в соотношении 150 на 50 мл.«Пить свекольный сок в чистом виде не стоит – он вызывает тошноту и головную боль», - подчеркнула диетолог.Другие напитки для очищения крови. Журнавлева назвала полезным свекольный квас, хотя и призвала помнить, что напитки на основе свеклы могут снижать давление и не всегда подходят гипотоникам.Также свойством чистить кровь обладает чесночно-лимонный коктейль – смесь из перемолотого чеснока и лимонов, заправленная медом. Употреблять её нужно по столовой ложке в день.

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