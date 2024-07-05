Диетолог Ковальков: от самолечения диетами могут отказать почки

Диета – это лечение, которое назначается пациентам врачами. Соблюдение диет без медицинских показаний и наблюдений – это самолечение, которое может нанести здоровью серьезный ущерб, предупредил врач-диетолог Алексей КовальковВрач может назначить пациенту диету, однако перед этим он проводит обследование, оценивает риски и подбирает тот тип питания, который действительно поможет решить проблемы, а не создать новые, отметил Ковальков.«Организм индивидуален: кому-то можно садиться на диету, ведь он молодой и здоровый, а у кого-то могут почки отказать, например», — подчеркнул он, призвав относиться к этому со всей серьезностью.Если человек считает, что ему нужна диета, сталкивается с какими-то проблемами – нужно обратиться к врачу, сдать анализы и соблюдать диету строго под медицинским наблюдением, заключил специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки