Полезная для укрепления сердца и сосудов еда помогает жить дольше

Российские ученые констатируют, что сердце и сосуды укрепляет прежде всего еда, богатая витаминами и клетчаткой.Было установлено, что еда, полезная для укрепления сердца и сосудов, также помогает жить дольше, об этом сообщило здоровое-питание.рф. В частности, ученые рекомендуют употреблять достаточно пищевых волокон или клетчатки.«Пожилые люди, получающие с едой много пищевых волокон, живут дольше (примерно на 80%) остальных без жалоб на серьезные проблемы со здоровьем», - поделились эксперты.По словам специалистов, клетчатка «работает» в разных направлениях – стимулирует выведение «плохого» холестерина, улучшает защиту от болезней (включая сердечно-сосудистые, ожирение и диабет), а также способствует похудению или сохранению здорового веса.Чтобы в рационе постоянно присутствовала клетчатка, медики советуют активно употреблять сезонные овощи.В свою очередь представитель Роспотребнадзора, эпидемиолог Марина Савкина отметила важность употребления в пищу жирной рыбы. Эксперт заявила, что это один из лучших продуктов для укрепления здоровья, иммунитета и в конечном итоге – для продления жизни. Употребление такой рыбы, богатой омега-3 и витамином D, способствует синтезу гормонов, помогает нормализовать работу нервной системы, состояние суставов и сердца.Кроме того, в продлевающий жизнь рацион входят кисломолочные продукты и продукты, насыщенные растительным белком. Ученые рекомендуют минимум раз в неделю обходиться без красного мяса, употребляя вместо него орехи и разнообразные бобовые. Они напомнили, что говядина, свинина, баранина содержат трансжиры, которые в большом количестве могут вредить сосудам и сердцу.

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