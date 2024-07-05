От психоза до рака: пять страшных болезней, которые вызывает алкоголь

Прежде чем поднять рюмку спиртного по любому поводу, стоит помнить, что этиловый спирт может наносить организму серьезный вред — особенно если регулярно употреблять алкогольные напитки.Ежегодно в России от спиртного гибнет около 50 тыс. человек. Такие данные приводит Росстат. На самом деле, «алкогольных» смертей может быть гораздо больше: в состоянии опьянения совершаются убийства и самоубийства, неумеренные алкогольные возлияния способствуют развитию и обострению хронических заболеваний. По данным ВОЗ, спиртные напитки способствуют развитию более 200 различных заболеваний — от психических расстройств до рака. О том, какие самые опасные болезни провоцирует неумеренное употребление спиртного, рассказала эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог.Бьет по сердцуАлкоголь — один из главных провокаторов сердечно-сосудистых заболеваний. Этанол оказывает токсическое воздействие на сердечную мышцу, разрушая клетки, из которых она состоит. Кроме того, когда в организм попадает алкоголь, расширяются сосуды, учащается пульс, повышается артериальное давление, а через несколько часов происходит обратный процесс. Это серьезная нагрузка на сердце и сосуды.Если человек выпивает часто, возникают сбои в работе сердца — страдает сердечный ритм, развивается тахикардия, аритмия. Со временем злоупотребление алкоголем приводит к атеросклерозу, артериальной гипертензии, инсультам, инфарктам, хронической сердечной недостаточности.Страдает печеньНе меньший урон алкоголь наносит печени, которая отвечает за переработку и вывод этанола из организма. При этом в ходе переработки алкоголя, напряженной работы метаболизма и нездорового образа жизни клетки печени постепенно заполняются жиром и начинают разрушаться. Из-за злоупотребления спиртным у человека развивается алкогольный гепатит — воспалительный процесс в печени, а затем алкогольный цирроз — хроническое заболевание, при котором клетки печени замещаются соединительной тканью и орган постепенно перестает выполнять свои функции.Клетки печени из-за необратимых повреждений просто больше не могут фильтровать кровь, выводить из нее токсины, синтезировать желчь и обеспечивать многие метаболические процессы. Прогноз при циррозе неутешительный — это медленная и мучительная гибель. Согласно официальной медицинской статистике, у половины людей с таким диагнозом развивается тяжелое осложнение — асцит (скопление жидкости в брюшной полости). Примерно 50% пациентов с этим осложнением умирают в течение 5 лет.Поджелудочная разрушаетсяУ людей, выпивающих по любому поводу и без какого-либо повода, крайне высокий риск развития еще и панкреатита — острого или хронического воспаления поджелудочной железы, которая вырабатывает пищеварительные ферменты и гормоны, необходимые для нормального обмена углеводов.В качестве закуски к алкоголю часто используют жирные, соленые, копченые блюда, что тоже увеличивает вероятность развития этого заболевания. По некоторым данным, около 75% случаев хронического панкреатита вызвано именно чрезмерным приемом алкоголя.Осложнение панкреатита, частое у алкоголиков, — острый панкреонекроз. Это самопереваривание, расплавление железы с выливанием активных ферментов в брюшную полость, где они «разъедают» кишечник и брюшину. Без немедленной операции это приведет к летальному исходу.ОнкологияРегулярное употребление горячительных напитков в несколько раз увеличивает риск развития онкологических заболеваний — в первую очередь рака пищевода, кишечника, печени, полости рта, горла, молочной железы. Этанол отравляет организм и ухудшает работу внутренних органов. Под его воздействием возникает дефицит витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы всех систем.Психика разрушаетсяЧрезмерное употребление алкоголя негативно отражается не только на физическом, но и на психическом здоровье человека, так как этанол ухудшает работу нервной системы. У любителей горячительных напитков часто нарушается сон и аппетит, случаются резкие перепады настроения. С развитием алкогольной зависимости у человека может возникнуть алкогольная депрессия, а на фоне похмелья у некоторых случаются эпизоды алкогольного делирия — белой горячки.На финальной стадии алкоголизма из-за органического поражения головного мозга человек перестает адекватно воспринимать реальность, у него нарушаются мыслительные процессы, ухудшается память, внимание, развиваются тяжелые психозы, возникают галлюцинации, начинается бред.

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