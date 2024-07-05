Исследование: эта черта характера продлевает людям жизнь — а у вас она есть?

Ученые из Гарварда выяснили, что пожилые, которые испытывают чувство благодарности, меньше болеют и живут дольше. Вот как это работает.Почаще говорите людям «спасибо» — оказывается, это продлевает жизнь. И наоборот, неблагодарные люди живут меньше. К такому выводу пришли эксперты из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана.«Предыдущие исследования показали связь между чувством благодарности и снижением риска психических расстройств, более высоким эмоциональным и социальным благополучием», — говорит ведущий автор Ин Чэнь.Однако как это чувство отражается на физическом здоровье? Ученые решили выяснить. Они несколько лет изучали медицинские карты и анкеты почти 50 тысяч пожилых медсестер из США (средний возраст женщин — 79 лет).В анкетах был специальный «Опросник благодарности», который состоял из 6 пунктов. Предлагалось оценить в баллах такие утверждения, как «У меня в жизни так много вещей, за которые я благодарна» или «Если бы мне пришлось перечислить всё, за что я благодарна, это был бы очень длинный список».На протяжении нескольких лет женщины ежегодно участвовали в подобных опросах. За эти годы скончались 4608 участниц эксперимента. Наиболее распространенной причиной смерти были сердечно-сосудистые заболевания.Ученые пришли к выводу: женщины, которые согласно опроснику были самыми благодарными, имели на 9% более низкий риск смертности от всех причин в течение следующих четырех лет, чем те, кто не испытывал чувство благодарности. Судя по всему, эта черта характера каким-то образом защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.«Наше исследование предоставляет первые эмпирические доказательства того, что благодарность может быть психологическим ресурсом, связанным с увеличением продолжительности жизни в пожилом возрасте», — говорят авторы работы, опубликованной в журнале JAMA Psychiatry.«Ощущение благодарности помогает легче преодолевать изменения, связанные со старением».Люди всё больше осознают, что их жизнь ограничена. Это подталкивает их активнее участвовать в значимых событиях, больше общаться с близкими. И выражение благодарности помогает поддерживать эти социальные связи.Как научиться чувствовать благодарностьВот простые и доступные способы, которые предлагают ученые:ведите дневник благодарности. В конце дня записывайте всё, за что вы благодарны сегодня. За вкусный ужин, приятное общение с друзьями, за хорошее самочувствие и прекрасный вечер;практикуйте упражнение «Три хороших дела». Вспоминайте три хороших дела, которые вы сделали за день, или три приятных события, которые с вами случились. Запишите их;сделайте упражнение «Визит благодарности». Подумайте о человеке, который вам помог, а вы его не отблагодарили. Напишите ему благодарственное письмо, в котором кратко и по сути расскажите, за что хотите сказать спасибо. Отдайте это письмо ему лично в руки.

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