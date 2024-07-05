Врач-терапевт Светлана Каневская рассказала, как правильно охлаждаться в жару.Врач Каневская заявила в интервью, что в жару лучше отказаться от употребления жирной пищи, ведь при её усвоении организм производит энергию и вместе с этим тепло. Выделение тепловой энергии в условиях жаркой погоды может изнурять, способствовать перегреву и тепловому удару – одним из первых признаков этого является чувство повышенной усталости, слабости, сонливости.«Когда организм получает двойной удар – жар воздуха и избыточное тепло изнутри от тяжелой еды – это представляет угрозу для здоровья», - подчеркнула КаневскаяТакже медик посоветовала в жаркую погоду с осторожностью употреблять напитки с кофеином, который обладает мочегонным эффектом. Их частое питье (особенно если челок в целом употребляет мало воды) может вызвать обезвоживание, при котором кровь становится густой и увеличивается риск образования тромбов.Светлана Каневская добавила, что в жару нередко употребляется больше охлаждающих напитков и блюд, однако холодная еда может парадоксально стать фактором излишнего нагрева и связанного с ним плохого самочувствия.«Употребление большого количества холодной пищи или напитков в течение дня может охладить вас изнутри, при этом тело будет пытаться согреться снова».Медик отметила, что в жару лучше сделать прохладный компресс и приложить его к затылку или к месту сонных артерий.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки