7 болезней, на которые может указывать сухость во рту

Если появилась сухость во рту, не стоит игнорировать этот сигнал организма. Вы либо недостаточно употребляете воду, либо это следствие более серьёзных заболеваний. Каких именно - читайте далее...Обмен воды в организме является одним из основополагающих процессов. Вода – универсальный растворитель, поэтому она и выполняет такое огромное количество функций. Это транспорт, защита, поддержание гомеостаза, кислотно-щелочного равновесия. Одним из признаков нехватки воды в организме является сухость во рту. Если организм обезвожен, это пагубно сказывается на работе каждого органа и системы.Сухость во рту как следствие семи заболеванийОбезвоживание незаметно, потому что каждый день человек не выпивает нужную дозу воды, но не замечает никаких изменений в собственном состоянии. А в это время кровь сгущается, повышается вероятность образования тромбов, страдают почки. Однако сухость во рту может подсказать, что нужно употреблять больше воды.Это не единственная причина сухости, которую называют ксеростомия в медицинской сфере, потому что симптом довольно распространен.Сухость во рту указывает также на следующие заболевания:1. Сахарный диабетНарушение обмена глюкозы влияет на все другие обмены. Организм пытается вывести лишнюю глюкозу, но она уходит вместе с водой. Поэтому человек ощущает сухость во рту, жажду, часто мочится.2. ЦелиакияЭто ферментопатия, которая заключается в непереносимости глютена злаковых. Отмечается, что пациенты могут иметь густую тянущуюся слюну или ксеростомию.3. ЛимфогранулематозОнкологическая патология, что поражает лимфатические узлы и сосуды.4. Синдром ШегренаЗаболевание соединительной ткани, когда клетки собственного иммунитета атакуют ткань, в том числе и ткань слюнных желез. Из-за этого выработка слюны прекращается или заметно снижается.5. МенопаузаИзменение гормонального фона, особенно такое резкое, негативно влияет на продукцию слюны у женщин.6. Ринит любого генезаБанальный насморк может вызвать ксеростомию, потому что больной будет дышать через рот, ведь нос забит. Это высушивает слизистую.7. Прием препаратовМножество препаратов могут вызвать сухость, среди них: ингибиторы протонной помпы, антидепрессанты, антигистаминные, диуретики, бронходилататоры. Обязательно необходима консультация специалиста.

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