Врач Фатеева: сильные отеки под глазами и колебания веса говорят о болезни щитовидной железы

Врач-эндокринолог Анастасия Фатеева: состояние щитовидной железы влияет на общее самочувствие и психическое здоровье.Врач Фатеева констатировала, что чаще всего, когда речь заходит о болезни щитовидной железы, специалисты имеют в виду гипотиреоз. Данная патология возникает в связи с недостаточной выработкой гормонов железы, и обычно причиной этого оказывается дефицит йода.Анастасия Фатеева отметила, что о болезни щитовидной железы могут говорить сильные отеки под глазами и колебания веса – человек то худеет, то вновь набирает массу независимо от своего образа жизни и еды.«О заболеваниях щитовидной железы могут сигнализировать резкий набор или снижение веса, отеки – особенно под глазами и на лице, лодыжках», - уточнила медик в комментарии «Ленте.ру».Фатеева добавила, что при гипотиреозе происходят негативные изменения во внешнем облике. Кожа становится подверженной сухости и шелушению, теряет здоровый блеск и цвет, приобретает заметную пористость. Кроме того, могут сильно выпадать волосы, легко ломаются или расслаиваются ногти. На шее могут появиться шишки – признак узловых образований на щитовидке.Также гипотиреоз отражается на состоянии психики. Люди с этой проблемой страдают от повышенной тревожности, депрессии и апатии, отсутствия тонуса, плаксивости, нарушений сна, вспышек агрессии.Помимо этого, фактором болезни щитовидной железы может стать избыточная выработка гормонов – гипертиреоз или тиреотоксикоз.«Увеличение области шеи, першение при глотании, чувство распирания шеи, увеличение глазной щели и периодическое повышение температуры также должны заставить сразу же обращаться к врачу», - назвала Фатеева его симптомы.

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