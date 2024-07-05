Врач Егорова: неприятный запах подмышек у чистоплотных людей бывает признаком патологии
Врач Егорова отметила, что иногда запах пота запах пота становится едким и неприятно «ароматным» даже когда регулярно меняется белье и используется дезодорант.
«Обычно такое встречается с самого детства и происходит на фоне эндокринологических сбоев здоровья», - поделилась медик.
Татьяна Егорова уточнила, что неприятный запах от тела могут провоцировать некоторые продукты (в их числе лук, чеснок, обилие фастфуда, жареная в масле еда). По словам эксперта, в составе этих продуктов встречается сера, при усвоении которой выделяются вещества, делающие особо неприятным запах подмышек и других частей тела.
Кроме того, зачастую изменения телесного запаха обуславливаются гормональными изменениями.
Врач Егорова добавила, что неприятный запах подмышек у чистоплотных людей бывает признаком патологии.
«Причина может крыться в диабете, проблемах с почками и гиперсекрецией гормонов щитовидной железы. Есть и ряд генетических патологий, которые могут менять запах пота», - предупредила специалист.
Еще одним фактором усиления неприятного запаха является избыточный вес.
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