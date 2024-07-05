Воспаление в организме до 30 лет ухудшает когнитивные способности после 40 лет

Учёные из University of California сделали важное открытие: повышенный уровень воспаления в организме у людей в возрасте от 18 до 30 лет может привести к ухудшению когнитивных способностей после 40 лет.Исследование включало почти 2400 участников, не имеющих когнитивных нарушений. Ученые четыре раза за 18 лет брали у них анализ крови для определения уровня С-реактивного белка (CRP), который является маркером воспаления. Через пять лет после последнего анализа, когда всем участникам было за 40, они прошли тесты на когнитивные способности.Результаты показали, что высокий уровень CRP в молодости негативно сказывается на функции памяти в зрелом возрасте. Только 10 % участников с низким уровнем воспаления имели плохие результаты тестов. В то время как у участников с высоким или средним уровнем воспаления показатели ухудшились на 19-21 %.Ученые считают, что причины воспаления у молодых людей могут включать недостаток физической активности, лишний вес, хронические заболевания, стресс и курение. Они подчёркивают, что ведение здорового образа жизни, включающего регулярные физические нагрузки, правильное питание и управление стрессом, является ключевым для поддержания когнитивных функций в будущем.Эти результаты подчеркивают важность профилактики воспалительных процессов в организме с молодого возраста. Врачи рекомендуют следить за своим здоровьем, чтобы избежать негативных последствий в зрелом возрасте.

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