Воспаление в организме до 30 лет ухудшает когнитивные способности после 40 лет
Исследование включало почти 2400 участников, не имеющих когнитивных нарушений. Ученые четыре раза за 18 лет брали у них анализ крови для определения уровня С-реактивного белка (CRP), который является маркером воспаления. Через пять лет после последнего анализа, когда всем участникам было за 40, они прошли тесты на когнитивные способности.
Результаты показали, что высокий уровень CRP в молодости негативно сказывается на функции памяти в зрелом возрасте. Только 10 % участников с низким уровнем воспаления имели плохие результаты тестов. В то время как у участников с высоким или средним уровнем воспаления показатели ухудшились на 19-21 %.
Ученые считают, что причины воспаления у молодых людей могут включать недостаток физической активности, лишний вес, хронические заболевания, стресс и курение. Они подчёркивают, что ведение здорового образа жизни, включающего регулярные физические нагрузки, правильное питание и управление стрессом, является ключевым для поддержания когнитивных функций в будущем.
Эти результаты подчеркивают важность профилактики воспалительных процессов в организме с молодого возраста. Врачи рекомендуют следить за своим здоровьем, чтобы избежать негативных последствий в зрелом возрасте.
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