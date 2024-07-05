Инфекционист Чуланов перечислил продукты, где может находится токсин ботулизма

Для предотвращения ботулизма рекомендуется кипятить консервы перед употреблением, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Владимир Чуланов.По словам Чуланова, ботулотоксин, вызывающий ботулизм, может присутствовать не только в консервированной продукции, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах.«Ботулотоксин можно обнаружить в консервированных овощах, квашеной капусте, соленой и копченой рыбе, а также в колбасах, особенно упакованных в кишку», — пояснил он для информационного агентства ТАСС.Для профилактики ботулизма рекомендуется кипятить консервы перед употреблением. При приготовлении домашних консервов важно тщательно мыть продукты и тару, а также соблюдать режим стерилизации. Лучше выбирать маринование и соление, обеспечивая доступ воздуха в тару.«Следите за сроками годности продуктов и консервов, и не употребляйте консервы с признаками вздутия. Если после употребления продуктов, которые могут быть источником ботулизма, вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и вызвать "скорую"», — добавил эксперт Минздрава.Врач общей практики Татьяна Захарова рассказала специально для МедикФорум, о первых симптомах ботулизма."Ботулизм — это серьезное и потенциально смертельное заболевание, вызванное токсином, вырабатываемым бактериями Clostridium botulinum. Поскольку ботулизм требует неотложного медицинского вмешательства, важно знать его первые симптомы, чтобы вовремя обратиться за помощью", - говорит Захарова.Первые симптомы ботулизмаСухость во рту: это один из первых признаков ботулизма. Сухость может быть настолько выраженной, что человеку становится трудно говорить или глотать.Проблемы со зрением: двоение в глазах, размытость зрения, опущение век.Нарушение глотания и речи: пострадавший может испытывать трудности при глотании и ощущать слабость в мышцах горла, что приводит к нечеткости речи.Мышечная слабость: слабость начинается с верхней части тела и может распространяться вниз. Пациент может испытывать трудности при поднятии головы или движении руками.Нарушение дыхания: токсин влияет на мышцы, участвующие в дыхании, что может привести к острой дыхательной недостаточности.Запор и вздутие живота: Ботулизм может вызвать паралич кишечника, что приводит к задержке стула и газов.Менее частые, но возможные симптомыТошнота и рвота: эти симптомы могут возникать, но они не являются основными признаками ботулизма.Диарея: редко встречается, но иногда может быть.Важные рекомендации"Если у вас или у кого-то из близких появились вышеописанные симптомы, особенно после употребления консервированных или ферментированных продуктов, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью".Не заниматься самолечением, ботулизм требует специализированного лечения, включая введение антитоксина и поддержку дыхания в тяжелых случаях.

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