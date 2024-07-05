Врач Мясников назвал способ обезопасить консервы от возбудителей ботулизма

Врач Александр Мясников: привычка питаться готовой едой неминуемо связана с риском ботулизма, который вызывается самым страшным пищевым ядом из всех.Известный российский врач Александр Мясников высказался о ботулизме, вспышка которого произошла в стране, затронув сразу несколько регионов. Медик заметил, что ботулотоксин, являющийся его возбудителем – это для организма «самый страшный яд из известных». Как правило, данный токсин вырабатывается в консервах с овощами или рыбой.Доктор Мясников назвал способ обезопасить консервы от возбудителей ботулизма: содержимое банок необходимо тщательно прогреть.«Чтобы обезопасить себя, содержимое консервов нагревайте не менее 10 минут. На сковородку и тушите, например. Невкусно? Тогда принимайте риски», - поделился он своим мнением в Telegram.Александр Мясников подчеркнул, что самым эффективным способом избежать ботулизма является отказ от привычки питаться готовой едой. Он заявил, что практически любая еда из сервисов доставки или купленная в магазине и готовая к употреблению представляет потенциальную угрозу пищевого отравления. Врач и телеведущий призвал россиян не лениться готовить для себя из свежих продуктов, тем более, что это помогает сохранять здоровье.

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