Раскрыты способы избавиться от неприятного запаха тела

Повышенное потоотделение может появиться из-за питания, одежды и даже плохого настроения, предупредила эндокринолог Диляра Лебедева. Способы избавиться от неприятного запаха тела она раскрыла в своем Telegram-канале.Лебедева отметила, что пот может приобрести резкий и неприятный аромат из-за употребления некоторых продуктов. Она пояснила, что перец, чеснок и лук усиливают потоотделение и придают ему специфический запах. Такое же свойство имеют фасоль и свинина, добавила врач.Также отталкивающий запах тела появляется из-за курения и алкоголя, предупредила Лебедева. Еще одна возможная причина — это ношение одежды из нейлона или полиэстера.«Выбирайте натуральные ткани, чтобы уменьшить потоотделение и запах», — призвала эндокринолог.Кроме того, Лебедева указала, что потоотделение с резким запахом может появиться из-за стресса и нервного напряжения. Наконец, специалистка посоветовала следить за гигиеной.«Тщательное мытье и стрижка волос в подмышках могут значительно уменьшить запах. Просто потому, что меньше влаги и бактерий — меньше "аромата" », — заключила она.

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