Душная ловушка: вот почему летом машину нужно мыть как можно чаще

Когда на улице жара и духота, то так и хочется быть поближе к кондиционеру. И в этом случае машина действительно может облегчить существование, но только если вы соблюдаете определенные правила.В городе переносить жару особенно тяжело — нет спасения ни дома, ни на улице. Пропадает сон, появляется усталость и раздражительность, да и в целом всё валится из рук.В такие дни спасают вентиляторы и кондиционеры. Некоторые люди признаются, что стараются как можно больше времени проводить в машине или офисе — ведь там наверняка есть кондиционер, который поможет пережить очередной жаркий день. А дома такую технику многие не устанавливают.Однако с автомобилем надо быть предельно осторожным, ведь он может из спасения превратиться в ловушку, предупреждает врач.«Состояние водителей на жаре сходно с легким опьянением, особенно в пробках. Снижается концентрация, реакция, часто наблюдаются укачивания. Также может появляться агрессия на пустом месте», — говорит врач.В идеале машину надо готовить к лету заранее — в мае или даже апреле. В первую очередь необходимо проверить состояние воздушных салонных фильтров, так как в любом кондиционере скапливаются опасные для человека бактерии.Вот несколько рекомендаций, которые следует выполнять всем водителям в жару.Включайте кондиционер только после проветривания. Дело в том, что на солнце автомобиль может нагреться до небывалых температур. Поэтому изначально стоит открыть окна в машине, чтобы горячий воздух вышел.Не устанавливайте сразу минимальную температуру в салоне. Да, хочется, чтобы было холоднее, но пусть этот процесс происходит постепенно. Во-первых, так вы спасете себя от переохлаждения. Во-вторых, избежите лишних трат, ведь от резких перепадов стекла в машине могут потрескаться. Исследования говорят о том, что идеальная температура для комфортного вождения — от 22 до 24 градусов.Не заправляйте топливный бак под завязку. Это чревато опасными последствиями от перегрева, опытные водители знают, что так делать в жару точно не стоит.Будьте осторожны с кожаным салоном. Не садитесь в него сразу, дайте машине проветриться и охладиться. В противном случае вы рискуете получить ожог.Следите за состоянием лобового стекла — на нем не должно быть сколов и трещин. Эксперты рекомендуют устранить все дефекты, чтобы избежать травм. «Шансы получить большие трещины на лобовом увеличиваются, если подать на разогревшееся стекло холодный воздух из кондиционера или заехать на разогретом на солнце автомобиле на мойку», — говорит Кристина Заплавнова.Чаще отвозите машину в автосервис, особенно при малейшем подозрении на неисправность. На жаре могут отказать тормоза или тормозной путь становится длиннее. Помните, что летом вероятность перегрева тормозной системы повышается. Чаще всего это связано с использованием старой тормозной жидкости.Регулярно мойте машину. Дело в том, что чистый автомобиль греется меньше, чем грязный, так как краска лучше отражает лучи.

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