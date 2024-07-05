Врач Галлямова рассказала о причинах появления ранней седины«Скорее всего, конечно, учёные предполагают, что это генетические факторы. Как повлиять на это? Никак. Процесс депигментации запущен, соответственно, простимулировать как-то пигментацию нет возможности», — заявила эксперт.По словам специалиста, не стоит верить различным косметическим компаниям, которые обещают вылечить седину: это попросту невозможно.Как отметила Галлямова, предотвратить развитие седины в молодом возрасте можно за счёт здорового образа жизни и правильного, сбалансированного питания.«Седые волосы лучше не выдирать. Когда вы это делаете, нарушаются физиологический процесс роста волос и ритм их смены. Поэтому если седой волосок так уж не нравится, то лучше его обрезать у корня», — заключила эксперт.

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