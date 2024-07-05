Не только ботулизм. Врач Крючков указал на токсикоинфекцию из-за готовой еды

Иммунолог Николай Крючков: токсикоинфекция является более распространенным чем ботулизм заболеванием, возникающим из-за отравления токсинами в готовой еде.Одна из актуальным тем сегодня – заражение ботулизмом, который могут провоцировать некачественные магазинные и другие готовые продукты. Но врач-иммунолог Крючков заявил, что гораздо более распространенной проблемой при употреблении таких продуктов является токсикоинфекция. Специалист рассказал о токсикоинфекции из-за некачественной магазинной еды. По его словам, к этому заболеванию тоже ведет интоксикация организма веществами, выделяемыми бактериями из пищи.«Человек употребляет пищу, содержащую эндотоксины микроорганизмов (например, кишечной палочки). Основным патогенетическим фактором здесь выступают токсины, которые выделяют этот микроорганизм», - уточнил иммунолог.Николай Крючков добавил, что токсикоинфекция протекает менее тяжело в сравнении с ботулизмом, но как последствие отравления готовой едой встречается значительно чаще.«Еда из магазина при недостаточной обработке грозит кишечной инфекцией – кишечной палочкой, сальмонеллезом, дизентерией, ротавирусом», - предостерег эксперт.Крючков поделился характерными симптомами таких недугов: в их ряду он выделил диарею, рвоту, слабость, температуру и лихорадку, спазмы и боли в области живота. Врач обратил внимание, что перечисленные заболевания могут провоцировать обезвоживание, поэтому пострадавшим людям нужно достаточно много пить. Он констатировал, что кишечная инфекция и ротавирус вполне способны оказаться смертельными.

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