Пять правил: уролог Фирсова рассказала, как избежать образования камней в почках
Что такое камни в почках
По ее словам, первым этапом возникновения камня является образование кристаллических ядер. Это происходит при перенасыщении мочи определенными веществами:
— Камни в почках (конкременты) представляют собой твердые формирования, образованные из различных солей в моче. Камни могут быть как очень маленькими, размером с песчинку, так и довольно большими, занимая всю полостную систему почки (коралловидные).
Какие симптомы сигнализируют о камнях в почках
Как рассказала врач, к возможным симптомам мочекаменной болезни относятся:
боли в поясничной области;
примесь крови в моче;
изменение характера мочи (неприятный запах, темная окраска, мутная моча);
частое мочеиспускание.
— При этом мочекаменная болезнь часто протекает бессимптомно, — подчеркнула Фирсова.
Кроме того, может возникнуть почечная колика, когда камень вышел в мочеточник и застрял в нем, вызывая нарушение оттока мочи из почки, описала специалист.
К симптомам почечной колики относятся:
интенсивные боли в поясничной области и в области живота;
частое мочеиспускание малыми порциями;
боль при мочеиспускании;
кровь в моче;
тошнота и рвота;
повышение температуры тела, озноб.
Почему образуются камни в почках
По мнению уролога, существует несколько возможных причин образования камней в почках:
когда в моче содержится избыток кристаллообразующих веществ, таких как кальций, оксалат и мочевая кислота;
в то же время в моче могут отсутствовать вещества, которые предотвращают слипание кристаллов, что создает идеальную среду для образования камней в почках;
генетика;
питание.
— Развитие мочекаменной болезни тесно связано с образом жизни и диетой. Питание наряду с генетикой является одним из главных факторов камнеобразования, — подчеркнула Фирсова. — Путем изменения диеты мы можем изменить химический состав мочи и снизить влияние «литогенных факторов».
К литогенным факторам относятся:
низкий объем мочи;
повышенное содержание в моче кальция, оксалатов, мочевой кислоты, фосфатов;
дефицит защитных веществ, известных как ингибиторы кристаллизации, например цитрата и магния.
Как определить природу камней в почках и зачем это нужно
Определить природу камня можно сдав его на специальный анализ в случае отхождения камня или удаления при операции. Кроме того, существуют определенные анализы и исследования, по которым врач-уролог может предположить состав камня: компьютерная томография, биохимический анализ крови, биохимический анализ суточной мочи и другие.
— Знание состава вашего камня поможет определить причину его образования и даст подсказки, как снизить риск образования новых, — пояснила Фирсова. — В зависимости от природы камней, их количества, плотности и размеров, анатомических особенностей, наличия воспалительного процесса и обстоятельств, при которых мочекаменная болезнь была диагностирована, индивидуально избирается тактика лечения и профилактика. Возможные лечебные опции: современные хирургические методы или медикаментозная терапия.
Как снизить риск образования камней в почках
Существуют простые правила, которые помогут снизить риск развития мочекаменной болезни или повторного образования камней в почках, продолжила врач:
Не допускайте обезвоживания.
— Пейте воду — разбавляйте мочу. Чем менее концентрированная моча, тем меньше вероятность камнеобразования. Объем суточной мочи у здорового человека в идеале должен быть не менее двух литров в день. Моча должна быть светло-желтой и прозрачной, без резкого запаха. Избегайте употребления сладких напитков. А вот кофе и чай отрицательного влияния не оказывают. Обращайте внимание на интенсивность потоотделения и температуру окружающей среды. В жару нужно пить больше, — заверила специалист.
Следите за массой тела.
— Ожирение — доказанный фактор развития мочекаменной болезни, отметила Фирсова. Липиды играют роль в образовании кристаллов и камней, потребление жиров коррелирует с экскрецией оксалатов. Не допускайте избыточного веса, худейте, — посоветовала Фирсова.
Ограничьте употребление животного белка и поваренной соли.
— Общее количество белков, полученных из мяса, рыбы, курицы, яиц, молока и сыра, не должно превышать 50–60 граммов в сутки, — уточнила врач. — Норма поваренной соли — не более 5–6 граммов в сутки. Помните о скрытых источниках соли: соусы, фастфуд, полуфабрикаты, сыры и пр.
При этом растительный белок не опасен, добавила онколог.
Употребляйте в пищу фрукты и овощи.
— Однако старайтесь избегать частого и избыточного употребления продуктов с высоким содержанием оксалатов: какао и шоколад, ревень, щавель, инжир, свекла, шпинат и пр., — отметила Фирсова.
По возможности используйте свежие или замороженные продукты, а не полуфабрикаты.
— По прогнозу ученых, проблема продолжит набирать актуальность, так как наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Это связано с тем, что во всем мире произошли существенные изменения характера питания людей, а также увеличилось число неблагоприятных экологических факторов, — сообщила специалист.
Современная урология достигла значительных успехов в лечении мочекаменной болезни. При выявлении камней в почках важно своевременно обратиться к врачу, заключила уролог.
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