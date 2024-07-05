Кардиолог Саламатина назвала нужное количество овощей и фруктов для здоровья сердца

Врач-кардиолог Людмила Саламатина назвала в числе оздоровляющих сердце продуктов овощи, фрукты и орехи.Кардиолог Саламатина назвала продукты, которые полезно употреблять на регулярной основе для здоровья сердца. Медик подчеркнула, что положительное влияние на орган оказывает прежде всего рацион, в котором превалирует растительная пища.«Для сохранения здоровья сердца рекомендуется преимущественно пища растительного, а не животного происхождения», - отметила Соломатина.Врач назвала нужное количество овощей и фруктов для здоровья сердца. По словам кардиолога, ежедневно следует употреблять по две-три порции объемом 200 граммов.Помимо того, необходимо употреблять рыбу с периодичностью один или два раза в неделю. Самой полезной является жирная морская рыба, источник омега-3.Также укреплять сердечное здоровье помогает употребление орехов. Кардиолог Саламатина подчеркнула, что орехи не должны содержать соли.«Следует съедать 30 граммов несоленых орехов в день», - дала совет специалист.

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