Врач Данилова заявила, что босоногая обувь прямой путь к проблемам со здоровьем

Босоногая обувь пользуется особой популярностью в летнее время, когда хочется, чтобы ноги дышали и не потели в жару. Однако, настаивает врач Римма Данилова, такую обувь можно носить далеко не всем.По словам специалиста, это может стать причиной ряда проблем со здоровьем. Например, рассказала Данилова, обувь на босу ногу не стоит носить при плоскостопии.Дело в том, что чаще всего такая обувь выполнена с использованием тонкой подошвы без амортизации и каркаса. В то же время стопа с плоскостопием требует специальной обуви, которая будет поддерживать своды, распределять нагрузку, обеспечивать амортизацию при ходьбе. Это позволит обеспечить правильную биомеханику движения и снизит риск развития деформации.Кроме того, босоногая обувь противопоказана людям с ДЦП и другими неврологическими болезнями, в том числе вследствие перенесенного инсульта. Данилова отметила, что при данных заболеваниях используется специальная ортопедическая обувь, которая обеспечит поддержку стопы со слабыми связками. Но главное, в открытой обуви возрастает риск получения травм, в том числе сухожилий и мышц.Еще одна группа пациентов, которым не стоит носить открытую обувь, люди с диабетом, для которых травмы нижних конечностей особенно опасны. Вследствие заболевания раны на ногах будут заживать долго, а при диабетической стопе вовсе могут вызвать осложнения и гангрену, что приведет к ампутации.В завершение врач дополнила, что босоногая обувь не подходит при пяточной шпоре, нарушениях кровообращения в нижних конечностях, лишнем весе.

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