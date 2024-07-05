Врач Мясников: группа крови влияет на длительность жизни человека и его здоровье

Заслуженный врач России Александр Мясников заявил в интервью, что особенности здоровья человека и продолжительность его жизни во многом определяются группой крови.Врач Мясников сообщил, что группа крови существенно влияет на жизнь человека и его здоровье, поскольку именно от нее зависит чувствительность организма к возбудителям заболеваний, а также глубина интеллекта. Медик отметил, что сегодня науке известны несколько десятков групп крови, наличие той или иной группы тесно связано с генетикой.«Группа крови — а их, кстати, 35 — это определенный генетический материал, это то, что определяет генетическое наследие человека в том числе. И группы крови связаны со многими болезнями», - поделился Александр Мясников с Общественной Службой Новостей.Приводя примеры, он рассказал, что люди с первой группой крови в меньшей степени подвергаются заболеванию коронавирусом. Среди обладателей второй группы крови распространен рак желудка, а среди людей третьей и четвертой группой – рак поджелудочной железы.Доктор Мясников отметил, что именно группа крови определяет уязвимость организма перед отдельными бактериями и вирусами.«Чувствительность человека к бактериям и вирусам в зависимости от группы крови доказана давно. К примеру, норовирус и ротавирус чаще поражает пациентов первой и второй группы», - предупредил он.Александр Мясников добавил, что группа крови влияет и на длительность жизни человека.

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