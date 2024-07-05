Старение клеток обратили вспять

Ученые Онкологического центра Техасского университета обнаружили способ обратить старение вспять, влияя на активность фермента теломеразы.Теломераза (TERT) — это фермент, который восстанавливает теломеры на концах хромосом. Теломеры представляют собой участки ДНК, содержащие повторяющиеся последовательности, которые укорачиваются с каждым делением клетки. Когда укорочение достигает определенного предела, клетка приобретает старческий фенотип и более не способна правильно выполнять прежние функции. При снижении уровня теломеразы клетка быстрее стареет.В новой работе специалисты выявили низкомолекулярное соединение TAC, которое восстанавливает уровни теломеразы до молодого фенотипа. Поддержание уровня TERT уменьшало клеточное старение и воспаление тканей, стимулировало образование новых нейронов, улучшало память и нервно-мышечную функцию.TERT не только удлиняет теломеры, но и действует как фактор транскрипции, влияя на экспрессию генов, управляющих нейрогенезом, обучением и памятью, клеточным старением и воспалением. В доклинических моделях TAC в течение шести месяцев привел к образованию новых нейронов в гиппокампе и улучшению когнитивных функций, а также увеличил количество генов, связанных с обучением и памятью. Кроме того, TAC улучшил нервно-мышечную функцию, координацию, силу хвата и скорость, обратив вспять саркопению — состояние, при котором мышечная масса и сила ухудшаются с возрастом.Обработка TAC в линиях клеток человека увеличивала синтез теломер и уменьшала повреждения ДНК в теломерах. Эти результаты показывают, что TAC может эффективно действовать на человеческие клетки, восстанавливая их функции и продлевая жизнь. Однако необходимы дальнейшие исследования для оценки безопасности и эффективности TAC при долгосрочном лечении.

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