Врач Кашух: отказ от углеводов для похудения может серьезно навредить здоровью
Врач Кашух констатировала, что отказ от углеводов с целью похудения может серьезно навредить здоровью. Медик пояснила, что углеводы являются важным источником энергии, необходимой для работы мозга и развития мышц в условиях физических нагрузок. По словам Кашух, при некоторых хронических патологиях отказ от углеводов может быть особенно опасен.
«Кетодиета может быть опасна для людей с заболеваниями печени, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы из-за высокого содержания жиров и нехватки углеводов – важного источника энергии для мозга и мышц, в том числе сердечной», - сказала врач в комментарии для 74.ru.
Углеводы являются питательными веществами, которые используются организмом для производства жира, который поддерживает в нем многие важные процессы и функции (например, выработку гормонов или деятельность иммунной системы). Не поучая нужного количества углеводов, организм пытается компенсировать этот недостаток – его печень начинает интенсивнее синтезировать холестерин.
Гастроэнтеролог Кашух обратила внимание на то, что нехватка важных для организма углеводов может запустить процессы, ведущие к увеличению липопротеинов низкой плотности. Такие липопротеины активнее переносят холестерин, что повышает риск появления холестериновых бляшек и развития атеросклероза, последствием которого часто становятся инфаркт или инсульт.
Кроме того, врачи советуют не прибегать ради похудения к питанию с крайне низкой калорийностью, монодиетам или экспресс-диетам.
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