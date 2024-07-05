Врач Агапкин объяснил, что сердечные капли могут быть опасны для мозга

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин предупреждает: бесконтрольное применение капель для сердца недопустимо. Главная опасность: они негативно влияют на мозговую активность.Капли для сердца (корвалол или валокордин) россияне часто «назначают» себе сами. Они не требуют рецепта, и многие считают, что они «безобидны». Капают это недорогое аптечное средство, чтобы быстро успокоиться или проще заснуть.Врач Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предостерег от подобного самолечения. Без консультации с врачом несложно допустить передозировку, что и для сердца небезопасно. К тому же, такие средства имеют и весьма неприятный побочный эффект для мозга.Причиной тому теледоктор называет фенобарбитал, что содержится в их составе. Это вещество является сильным психотропным средством, подавляющим активность клеток головного мозга. К тому же, эти средства включают и спирт, что лишь усиливает вредное воздействие психотропа.В итоге у человека могут «неожиданно» начаться проблемы с памятью и концентрацией внимания. Поэтому, настаивает врач, консультация со специалистом необходима, прежде чем приобретать подобные лекарства.

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