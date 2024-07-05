Жара во время беременности увеличивает риск развития рака у детей

Поскольку изменение климата приводит к потеплению на планете, ожидается, что в ближайшие десятилетия во всем мире высокие температуры окружающей среды станут более распространенным явлением и будут более интенсивными.Исследователи из Йельской школы общественного здравоохранения (YSPH) изучили, как повышение температуры негативно влияет на здоровье человека. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Planetary Health, показало, что воздействие высоких температур окружающей среды во время беременности может иметь пагубные последствия для здоровья потомства.Это первое исследование, которое напрямую оценивает связь между высокими температурами во время беременности и риском развития рака у детей.«Наше исследование дополняет растущий массив литературы, которая подчеркивает, что высокая температура окружающей среды не только оказывает непосредственное воздействие на здоровье, но и может быть причиной будущих хронических заболеваний», — сказал Тормод Рогне, первый автор исследования и доцент кафедры эпидемиологии в YSPH.Исследователи рассмотрели острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ), наиболее распространенный тип злокачественных новообразований у детей, заболеваемость которым растет на протяжении десятилетий. В США ОЛЛ непропорционально часто поражает латиноамериканских детей.Предыдущие научные исследования установили, что большинство случаев детского ОЛЛ имеют пренатальное происхождение. Воздействие окружающей среды во время беременности, например, загрязнение воздуха, связано с повышенным риском детского ОЛЛ.«Предполагается, что воздействие в течение первого триместра является наиболее критическим, поскольку именно в это время происходят самые глубокие изменения в развитии кроветворения», — сказал Сяомэй Ма, старший автор и профессор эпидемиологии, имея в виду выработку клеток крови.«Есть множество причин полагать, что воздействие высокой температуры окружающей среды на организм матери может инициировать патогенез ОЛЛ на этапе внутриутробного развития плода», — добавил Рогне.По данным Американского онкологического общества, лейкемия является наиболее распространенным типом рака у детей и подростков, составляя почти один из трех случаев рака. Однако в целом детская лейкемия является редким заболеванием. Рогне сказал, что у латиноамериканских детей риск ОЛЛ на 30–40% выше, чем у нелатиноамериканских белых детей. ОЛЛ чаще встречается у мальчиков, чем у девочек, отмечает онкологическое общество.Расовые и этнические меньшинства испытывают непропорционально большую нагрузку от воздействия тепла, отчасти из-за их работы и сегрегации по месту жительства. Недавнее исследование YSPH показало, что люди, живущие в сегрегированных сообществах, более уязвимы к жаре.«Становится все более очевидным, что высокая температура окружающей среды во время беременности оказывает негативное влияние на результаты родов, особенно в группах расовых и этнических меньшинств», — пишут исследователи. «Однако очень мало известно о долгосрочных результатах для потомства в результате воздействия высокой температуры окружающей среды во время беременности».Исследовательская группа использовала данные из записей о рождении в Калифорнии и Калифорнийского реестра рака, что позволило им идентифицировать ВСЕ случаи, диагностированные у детей 14 лет и младше. Связь между температурой окружающей среды и ВОЛС оценивалась на каждой неделе беременности и была сосредоточена на теплых месяцах с мая по сентябрь.Исследование включало 6258 детей с ОЛЛ и 307 579 детей без ОЛЛ. Наибольшая связь между температурой окружающей среды и риском ОЛЛ наблюдалась на восьмой неделе беременности, что приходится на середину первого триместра беременности.В этом анализе использовалось Калифорнийское исследование связей раннего начала рака, популяционное исследование по всему штату, включавшее детей, родившихся в Калифорнии в 1982–2015 годах и диагностированных с раком в Калифорнии в 1988–2015 годах. Информация о статусе рака была собрана из Калифорнийского реестра рака и записей о рождении из Центра статистики и информатики здравоохранения, оба из которых находятся в Департаменте общественного здравоохранения Калифорнии.Воздействие температуры окружающей среды оценивалось на основе данных NASA Daily Surface Weather Data для Северной Америки. Исследователи также просматривали записи о рождении, чтобы собрать информацию об исследуемой популяции, такую как гестационный возраст при рождении, дата рождения, раса, этническая принадлежность, пол, порядок рождения, возраст матери и отца, образование матери, вес при рождении и способ родов.В настоящее время не ясно, какие потенциальные механизмы могут лежать в основе связи между воздействием тепла окружающей среды во время беременности и ALL у потомства. Авторы предполагают, что это может быть отчасти связано с эпигенетическими изменениями, воспалением или окислительным стрессом.

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