От слабости до боли в локте: кардиолог Васильев назвал необычные симптомы инфаркта
Признаки инфаркта у мужчин и женщин
По словам специалиста, самыми первыми признаками инфаркта у мужчин и женщин являются боль за грудиной или в области сердца, которая часто отдает в спину, руку или шею.
"У мужчин такие симптомы обычно появляются в возрасте 40–50 лет, тогда как у женщин — в 50–60 лет. Эта боль типична для обоих полов", — отметил Васильев.
Необычные симптомы инфаркта
Инфаркт может проявляться и необычными симптомами, сообщил кардиолог. К таким относятся:
Боли в нижней челюсти, локте или мизинце;
В некоторых случаях инфаркт может протекать безболезненно, проявляясь резкой слабостью, холодным потом, аритмией, тахикардией или обмороками;
Также боль может быть локализована в плече, руке или лопатке, без боли за грудиной.
Как определить, что боль в груди — это инфаркт
Характерные признаки инфаркта включают боль за грудиной, которая носит жгучий, пекущий или давящий характер, описал врач.
"Важно отметить, что эта боль связана с физической нагрузкой и не зависит от положения тела или дыхания. Если боль длится минуты, а не секунды, это также указывает на инфаркт", — подчеркнул Васильев.
Действия при первых признаках инфаркта
Если появились первые признаки инфаркта, как рассказал кардиолог, нужно:
Немедленно вызвать скорую помощь;
До приезда медиков важно разжевать таблетку аспирина, чтобы снизить риск развития инфаркта;
Следует избегать физических нагрузок и принять горизонтальное положение;
Обеспечить приток свежего воздуха;
Расстегнуть тугую одежду;
Положить горчичник на грудь для местного раздражающего эффекта.
Дополнительные рекомендации
По мнению специалиста, важно помнить, что боли, усиливающиеся при дыхании или движении, не связаны с сердцем. Неочевидные боли могут проявляться в неожиданных местах и без типичной боли за грудиной. Знание этих признаков и своевременные действия могут спасти жизнь при инфаркте.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Кардиология
Добавить комментарий