Врач Помойнецкая: нежелание пить воду утром грозит организму отравлением токсинами

Врач-гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая: отсутствие привычки пить воду утром после пробуждения вредит кишечнику и всему организму.Врач Помойнецкая назвала употребление стакана воды в самом начале дня после ночного сна простым способом поддерживать хорошую работу кишечника, которая в свою очередь положительно сказывается на всем организме человека. Люди, которые игнорируют такой ритуал, совершают большую ошибку, подчеркнула медик.«Начинать свой день нужно с употребления воды температурой порядка 40-42 градусов. Она не должна быть холодной, иначе можно спровоцировать спазм органов пищеварения, замедление процессов усвоения пищи», - поделилась медик в своем телеграм-канале.Специалист уточнила, что выпитая натощак теплая вода мягко стимулирует деятельность пищеварительного тракта после сна – желчь становится более текучей, расслабляются стенки пищевода, сфинктера, желудка.Помойнецкая подчеркнула, что начинать свой день с употребления теплой жидкости особенно важно для людей, имеющих проблемы с перистальтикой и склонных к запорам. Врач обратила внимание на то, что нежелание пить воду утром грозит организму отравлением токсинами. Если застойные явления в кишечнике сохраняются, возникает риск процессов, из-за которых токсины не выводятся из организма, а всасываются обратно в кровь.«Это отравляет организм. Если не решать проблему, то она растягивается на годы», - предупредила гастроэнтеролог.Когда нужно завтракать? По словам Ольги Помойнецкой, после питья воды до завтрака следует принять смузи из зелени и только потом – завтракать. Первый прием пищи за день должен быть достаточно плотным – позавтракать таким образом можно примерно через 20-30 минут после выпитой воды.

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