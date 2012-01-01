Профессор Бокерия перечислила 12 продуктов, которые помогают снижать давление
Гипертония, или высокое кровяное давление, — одно из самых распространенных заболеваний во всём мире. Тех, кому поставили диагноз «гипертония», ждет постоянная коррекция с помощью препаратов, прописанных врачом. Но, чтобы помочь своему организму справиться с повышенным давлением, стоит, во-первых, включить в свой режим физические нагрузки. Например, езду на велосипеде, плавание или интенсивную ходьбу. Всего 30 минут активности в день помогут чувствовать себя гораздо лучше.
Кроме того, необходимо следить за своим рационом. Пищевые привычки действительно могут значительно улучшить самочувствие.
«Снизить давление также помогают здоровый сон и медитации. В совокупности с правильным питанием и физическими нагрузками всё это — основы здорового образа жизни», — говорит Ольга Бокерия.
Кардиолог рекомендуют гипертоникам добавить в свой рацион определенные продукты — они помогут справиться со скачками давления.
Зеленые листовые овощи.
Ягоды.
Гранаты.
Чеснок.
Жирная рыба.
Оливковое масло.
Свекла.
Необработанная овсянка.
Натуральный йогурт.
Семечки (тыквенные, чиа, лен, подсолнечник), только без соли и масла — сырые или подсушенные в духовке или на сковородке.
Бобы.
Черный шоколад.
Кроме того, ученые давно доказали, что средиземноморская диета — это один из самых эффективных способов контролировать артериальное давление.
В основе такого рациона — растительные продукты, полезные жиры, нежирные белки, цельнозерновые. Средиземноморская диета помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, рак, нейродегенеративные заболевания, ожирение, сахарный диабет, а также сохраняет молодость и красоту.
оливковое масло и оливки;
свежие овощи;
рыба и морепродукты;
мясо;
зелень;
цельнозерновые продукты.
В этой диете также есть все компоненты, которые важны для здорового мозга. Это полиненасыщенные жирные кислоты и минералы, например цинк, магний, витамины В, С и Е. Но придерживаться здорового рациона придется постоянно, это должно стать стилем жизни.
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