Секреты релаксации: как снять напряжение с мышц шеи — советы тренера

Из-за напряжения мышц шеи постоянно чувствуете усталость? Периодически возникает головная боль и дискомфорт в области плеч? Нередко подобные проблемы возникают из-за напряжения мышц. Но как их расслабить?Напряжение в шее может быть вызвано большим количеством причин. С таким симптомом лучше сразу обратиться к профильному специалисту — остеопату или неврологу. Сколько бы вы не пытались избавиться от дискомфорта, не проработав причину, он всегда будет возвращаться.Почему возникает подобный симптом и что с этим можно сделать? Об этом рассказал Михаил Прыгунов, топ-тренер FitStars, мастер спорта России по бодибилдингу, обладатель титула абсолютного чемпиона СПб по классическому бодибилдингу.Проявления неприятныеНапряжение или ригидность мышц — крайне неприятное субъективное ощущение. Первые проявления — это постоянные спазмы, ноющие боли в области шеи, невозможность нормально повернуть голову в одну или обе стороны.После длительного нахождения в статичной позе, например, сидения за компьютером, в вечернее время начинается боль ноющего характера, которая локализована в области шеи и плеч. Возможны приступы головокружения, дурнота, колебания давления с предобморочными состояниями. Ночной отдых ослабляет неприятные ощущения, но полностью их не устраняет.Правильная позаДля предупреждения неприятных патологий по типу дорсопатии (ранее ее называли остеохондрозом) в области шейного отдела позвоночника, различных серьезных осложнений в форме протрузий или грыж межпозвонковых дисков, важно периодически давать шее отдых, расслаблять мышцы. Прежде всего, важно следить за правильным положением тела, при котором шея не напрягается. Нужно, чтобы были опущены плечи, расслаблена «трапеция» (мышца в виде капюшона в задней области шеи и в верхнем отделе спины. — Прим. ред.).Если боль невыносима — к врачуНапряжение мышц шеи возможно в силу разных причин — сутулости, постоянной усталости, стрессовых факторов или постоянного неправильного положения при сидении. Если боль становится мучительной и невыносимой, это может говорить о защемлении нерва, грыже или иных серьезных патологиях. Нужно обратиться к врачу, провести диагностику.Чем опасно напряжениеВ области шеи семь достаточно небольших позвонков. Они должны выдерживать вес достаточно тяжелой головы, обеспечивая необходимый объем движений. Чтобы позвонки могли выдерживать подобные нагрузки, им в помощь природа дала группу из более, чем 30 мышц, которые поддерживают голову в необходимо положении, обеспечивая при этом еще и адекватное кровообращение мозга. Кроме того, в области шейного отдела расположен ствол мозга, в котором сосредоточены жизненно важные центры всего организма.Поэтому, если мышцы в области шеи постоянно напряжены, спазмированы и не могут полноценно работать, они начинают «подтягивать» область плеч и шеи, что провоцирует головную боль. Если это длительное состояние, оно провоцирует ускоренное старение, морщины, проблемы с кровообращением в области головы.Распространенная причина напряжения в области шеи — неправильное положение тела. У людей с преимущественно сидячим образом жизни часто возникают такие проблемы. Вы неосознанно можете запрокидывать голову, поднимать плечи, сутулиться, вытягивать шею и т. д. Это приводит к неравномерной нагрузке на шейный и грудной отделы позвоночника. Следствие — постоянное напряжение мышц шеи.Что делатьЧтобы избавиться от этих зажимов, в первую очередь, следите за осанкой. Не забывайте о гимнастике: плавные круговые движения, наклоны головы. Растяжка зажатых мышц поможет им расслабиться. Массаж и самомассаж также снимут напряжение. Важно обращать внимание не только на мышцы шеи. Например, трапециевидные мышцы спины тоже важно разрабатывать. Именно они отвечают за подъем плеч и сведение лопаток.Если тонус сниженДовольно часто причина дискомфорта в воротниковой зоне — гипотонус мышц. Это состояние, в котором мышечный тонус человека сильно снижен. Чтобы его поддерживать, необходимо на регулярной основе выполнять зарядку и заниматься физкультурой. Если при выполнении каких-то упражнений возникают болевые ощущения, то лучше сразу обратиться к врачу. В таком случае обычные упражнения могут привести лишь к усугублению ситуации.Бороться со стрессомНе только физические проблемы приводят к излишнему напряжению мышц. Хронический стресс вызывает такие же симптомы. Здесь уже просто зарядкой не обойтись. Займитесь тем, что поможет вам расслабиться. Это может быть массаж, медитации, дыхательные гимнастики, хороший сон. Если вам удастся все это чередовать, результат не заставит себя долго ждать.Уделите особое внимание именно восстановлению во время сна. Если вас беспокоят постоянные боли в шейном отделе, возможно, стоит задуматься о замене подушки, матраса или даже кровати. Когда во время сна вы находитесь в неестественном и некомфортном положении, то весь следующий день вы будете испытывать дискомфорт и зажатость во всех отделах позвоночника и не только.Самый действенный метод борьбы с напряжением в шеи — комплексный подход. Чередуя качественный сон, массаж, зарядку и медитации, вы сможете максимально эффективно бороться с этой проблемой.

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