Какие продукты вредны для мозга
Избыток соли в рационе может привести к повышению артериального давления, что нарушает кровоснабжение мозга. Это, в свою очередь, может увеличить риск инсульта и ухудшить память и способность к обучению. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить потребление соли до 5 граммов в день.
Алкоголь – еще один враг здорового мозга. Даже умеренное употребление алкоголя может привести к повреждению нейронов и нарушению связей между ними. Регулярное употребление спиртных напитков повышает риск развития деменции и других неврологических расстройств.
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