Фульвовая кислота – эликсир жизни
Фульвовая кислота (ФК) - органическое вещество из почвы и водоемов. ФК помогает организму поглощать и использовать вещества - пробиотики, антиоксиданты, жирные кислоты, микроэлементы.
Свойства фульвовой кислоты (ФК)
Повышает энергию
ФК содержит фотонную солнечную энергию, которая трансформируется в химическую. Последняя служит топливом, питающим растительные и животные клетки. ФК имеет свойство привлекать и удерживать любые ионы. Важные компоненты - минералы (Са, Mg, Fe и проч.), поступают в организм только с пищевыми продуктами и водой. Но не все они усваиваются на клеточном уровне. Поэтому ФК вступает в реакцию с микроэлементами и образует фульваты - форму минералов, которая легко усваивается организмом. В итоге клетки получают больше энергии, что способствует хорошей физической форме, умственной концентрации, стойкости к простуде и гриппу, усилению иммунной функций.
Антивирусный эффект
Молекула ФК окутывает вирус, блокируя ему путь в клетку и противодействуя размножению. Она шлет сигнал иммунной системе о вредоносном агенте, что позволяет иммунитету бороться с вирусом.
Противовоспалительное действие
ФК ускоряет заживление ран и язв, оказывает сдерживающее действие на выработку воспалительных медиаторов - простагландинов.
Влияние на иммунный ответ
ФК усиливаемо иммунную защиту, она регулирует содержание гликопротеинов, влияющих на соотношение Т- и В - лимфоцитов. ФК активирует производство интерлейкинов 1 и 2, синтез эндогенного интерферона, гамма-глобулинов.
Детоксикант и гепатопротектор
Поставляя в клетку микроэлементы и соединения, ФК связывает тяжелые металлы и радиоактивные свинец, кадмий и ртуть; вирусы и выводит их из организма.
ФК работает в метаболизме печени как фильтр против тяжелых металлов. Употребление ФК в целом позитивно влияет на функции печени: нормализует содержание печеночных ферментов, стимулирует дыхание клеток, ускоряет регенерацию клеток.
Ускорение заживления
Ионы ФК действуют на восстановление здорового роста и деления клеток.
Антистрессовый эффект
ФК работает в регуляции функций гормонов стресса. Повышенное содержание адреналина говорит о тревожном состоянии. Избыток гормонов блокируются при помощи ФК.
Антиатеросклеротические свойства
ФК удаляет из организма комплексы с холестерином и липопротеидами, таким образом она борется с атеросклерозом.
Регуляция кислотности
ФК эффективна против закисленности, она нейтрализует кислоты в организме. ФК - антиоксидант, оберегающий от свободных радикалов.
Против аллергии
ФК связывает и выводит из организма аллергены. Параллельно нормализуется объем эозинофилов в крови, что помогает быстро устранить аллергическую реакцию.
Защита когнитивной функции
ФК обеспечивает защиту от болезни Альцгеймера.
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