Врач Баркулова: гипертоники бросают пить лекарство при нормализации давления. Чем это грозит?
Врач Баркулова констатировала, что гипертоники часто самостоятельно бросают пить назначенное лечащим специалистом лекарство при нормализации давления и хорошем самочувствии. Подобная самодеятельность опасна, поскольку отказ от лекарств грозит новым повышением давления, которое может не ощущаться как что-то негативное. Но при стабильно повышенном артериальном давлении возникает риск поражения внутренних органов, инсульта или инфаркта, подчеркнула медик.
«Некоторые пациенты убеждены, что их рабочее давление 160/100, потому что они хорошо себя чувствуют. Доказано повышенным артериальным давлением для всех людей считается 140/90 мм рт. ст. и выше. Более высокое давление наносит вред организму. Понятие «рабочее давление» давно не используется в медицине», - заявила терапевт Анна Баркулова
Она подчеркнула: если врачом были назначены лекарства для снижения давления, отказываться от них нельзя даже если тонометр будет показывать нормальные цифры. Баркулова добавила, что врач при лечении гипертонии может принять решение о смене препарата – бояться этого не нужно. Существуют разные классы препаратов, и не всегда бывает возможность сразу же подобрать подходящий.
«Риск от высокого давления кратно превышает риски от возможных побочных эффектов препаратов», - констатировала специалист.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Кардиология
Добавить комментарий