Врач Баркулова: гипертоники бросают пить лекарство при нормализации давления. Чем это грозит?

Врач-терапевт Анна Баркулова назвала отказ от гипотензивных лекарств при нормализации давления одной из опасных ошибок гипертоников.Врач Баркулова констатировала, что гипертоники часто самостоятельно бросают пить назначенное лечащим специалистом лекарство при нормализации давления и хорошем самочувствии. Подобная самодеятельность опасна, поскольку отказ от лекарств грозит новым повышением давления, которое может не ощущаться как что-то негативное. Но при стабильно повышенном артериальном давлении возникает риск поражения внутренних органов, инсульта или инфаркта, подчеркнула медик.«Некоторые пациенты убеждены, что их рабочее давление 160/100, потому что они хорошо себя чувствуют. Доказано повышенным артериальным давлением для всех людей считается 140/90 мм рт. ст. и выше. Более высокое давление наносит вред организму. Понятие «рабочее давление» давно не используется в медицине», - заявила терапевт Анна БаркуловаОна подчеркнула: если врачом были назначены лекарства для снижения давления, отказываться от них нельзя даже если тонометр будет показывать нормальные цифры. Баркулова добавила, что врач при лечении гипертонии может принять решение о смене препарата – бояться этого не нужно. Существуют разные классы препаратов, и не всегда бывает возможность сразу же подобрать подходящий.«Риск от высокого давления кратно превышает риски от возможных побочных эффектов препаратов», - констатировала специалист.

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