Врач Денисова: эти продукты нужно полностью исключить диабетикам

При сахарном диабете необходимо соблюдать специальную диету на протяжении всей жизни. Врач Наталья Денисова подчеркивает, что людям с этим заболеванием важно питаться пять раз в день, включая два завтрака, обед, перекус и ужин.Для приготовления пищи рекомендуется использовать щадящие методы термической обработки, такие как варка, тушение, запекание и приготовление на пару.Пациентам с сахарным диабетом следует полностью исключить из рациона следующие продукты: выпечка из слоеного и сдобного теста, пирожные, торты, жирные бульоны, колбасы, копчености, соленая рыба, манная и рисовая крупы, виноград, изюм, финики, хурма, бананы, сахар, мед, варенье, конфеты, мороженое, газированные напитки и соки.Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала специально для МедикФорум, какие продукты снижают и стабилизируют уровень сахара в крови."Для людей с сахарным диабетом важно включать в рацион продукты, которые помогают контролировать уровень сахара в крови и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами", - говорит Пономарева.Полезные продуктов для диабетиковЛистовые зелёные овощи"Шпинат, капуста, брокколи и другие листовые зелёные овощи богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Они помогают контролировать уровень сахара в крови и поддерживают общее здоровье".ЯгодыЧерника, клубника, малина и другие ягоды содержат антиоксиданты, витамины и клетчатку, что делает их отличным выбором для диабетиков. Они также имеют низкий гликемический индекс.Цельнозерновые продуктыОвсянка, киноа, коричневый рис и цельнозерновой хлеб богаты клетчаткой, которая помогает стабилизировать уровень сахара в крови и улучшает пищеварение.БобовыеФасоль, чечевица и горох являются отличными источниками белка, клетчатки и сложных углеводов."Они помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и долгое время насыщают".Орехи и семенаМиндаль, грецкие орехи, семена чиа и льняное семя содержат полезные жиры, белок и клетчатку. Они могут помочь снизить воспаление и улучшить чувствительность к инсулину.Жирная рыба"Лосось, скумбрия, сардины и другая жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают уменьшить воспаление и поддерживают здоровье сердца, что особенно важно для людей с диабетом".Йогурт и кефирНежирный натуральный йогурт и кефир содержат пробиотики, которые могут улучшить здоровье кишечника и поддерживать иммунную систему.АвокадоЭтот плод богат здоровыми жирами, клетчаткой и низким содержанием углеводов, что делает его отличным выбором для поддержания уровня сахара в крови.ЦитрусовыеАпельсины, грейпфруты и лимоны богаты витамином С и клетчаткой, что помогает укрепить иммунную систему и поддерживать здоровье сердца.Оливковое маслоЭто полезный источник мононенасыщенных жиров, которые могут улучшить чувствительность к инсулину и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний."Регулярное включение этих продуктов в рацион может помочь людям с диабетом управлять своим состоянием и поддерживать общее здоровье", - подчеркивает врач-диетолог.

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