Ученые назвали самые полезные для здоровья продукты, лимона в топе нет
Эти продукты содержат значительное количество витаминов, минералов и других полезных компонентов, необходимых для поддержания здоровья и профилактики хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
Профессор Дженнифер Диноя, проводившая исследование, отмечает, что подход к определению "силы" продуктов питания не ограничивается привычными группами (зеленые листовые, крестоцветные и т.д.), а фокусируется на индивидуальных продуктах и их способности обеспечивать организм питательными веществами.
Вот топ девять самых полезных продуктов:
1. Водоросли (Watercress)
2. Китайская капуста (Chinese cabbage)
3. Листья свёклы (Beet greens)
4. Шпинат (Spinach)
5. Лайм (Lime)
6. Грейпфрут (Grapefruit)
7. Клубника (Strawberry)
8. Чеснок (Garlic)
9. Тофу (Tofu)
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