Ученые назвали самые полезные для здоровья продукты, лимона в топе нет

Учёные из William Paterson University (США), изучив десятки исследований о здоровом питании, выделили список самых полезных продуктов, богатых питательными веществами. В этом списке находятся водоросли, китайская капуста, листья свёклы и шпинат, сообщает сайт университета. Лимон находится на 38 месте.

Эти продукты содержат значительное количество витаминов, минералов и других полезных компонентов, необходимых для поддержания здоровья и профилактики хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Профессор Дженнифер Диноя, проводившая исследование, отмечает, что подход к определению "силы" продуктов питания не ограничивается привычными группами (зеленые листовые, крестоцветные и т.д.), а фокусируется на индивидуальных продуктах и их способности обеспечивать организм питательными веществами.

Вот топ девять самых полезных продуктов:

1. Водоросли (Watercress)

2. Китайская капуста (Chinese cabbage)

3. Листья свёклы (Beet greens)

4. Шпинат (Spinach)

5. Лайм (Lime)

6. Грейпфрут (Grapefruit)

7. Клубника (Strawberry)

8. Чеснок (Garlic)

9. Тофу (Tofu)

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

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