Ученые назвали самые полезные для здоровья продукты, лимона в топе нет

Учёные из William Paterson University (США), изучив десятки исследований о здоровом питании, выделили список самых полезных продуктов, богатых питательными веществами. В этом списке находятся водоросли, китайская капуста, листья свёклы и шпинат, сообщает сайт университета. Лимон находится на 38 месте.Эти продукты содержат значительное количество витаминов, минералов и других полезных компонентов, необходимых для поддержания здоровья и профилактики хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.Профессор Дженнифер Диноя, проводившая исследование, отмечает, что подход к определению "силы" продуктов питания не ограничивается привычными группами (зеленые листовые, крестоцветные и т.д.), а фокусируется на индивидуальных продуктах и их способности обеспечивать организм питательными веществами.Вот топ девять самых полезных продуктов:1. Водоросли (Watercress)2. Китайская капуста (Chinese cabbage)3. Листья свёклы (Beet greens)4. Шпинат (Spinach)5. Лайм (Lime)6. Грейпфрут (Grapefruit)7. Клубника (Strawberry)8. Чеснок (Garlic)9. Тофу (Tofu)

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