Кардиолог Бокерия назвала черный шоколад в топе продуктов для нормализации давления

Кардиолог Ольга Бокерия: черный шоколад полезен для сердечно-сосудистой системы не меньше овощей и ягод.

Кардиолог Бокерия сообщила, что питание, которого придерживается человек, является одним из ключевых аспектов, определяющих состояние кровеносных сосудов и сердца. Специалист рассказала, какие именно продукты способствуют нормализации артериального давления и назвала в их топе черный шоколад. Такой шоколад богат флавоноидами – веществами, обладающими антиоксидантными свойствами, которые борются с окислительным стрессом, провоцирующим развитие гипертонии.

Вот полный список наиболее полезных продуктов для нормализации давления.

Свекла;
Черный шоколад;
Разнообразные семечки;
Гранат;
Жирная рыба;
Оливковое масло;
Цельнозерновая овсянка;
Натуральный йогурт;
Бобы;
Зеленые истовые овощи;
Ягоды;
Чеснок.

Бокерия добавила, что другими факторами влияния на здоровье сердца являются качество сна и стрессоустойчивость.

«Здоровый сон и медитации помогают снизить давление. В совокупности с правильным питанием и физическими нагрузками все это — основы здорового образа жизни», - подчеркнула Ольга Бокерия

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