Кардиолог Бокерия назвала черный шоколад в топе продуктов для нормализации давления
Кардиолог Бокерия сообщила, что питание, которого придерживается человек, является одним из ключевых аспектов, определяющих состояние кровеносных сосудов и сердца. Специалист рассказала, какие именно продукты способствуют нормализации артериального давления и назвала в их топе черный шоколад. Такой шоколад богат флавоноидами – веществами, обладающими антиоксидантными свойствами, которые борются с окислительным стрессом, провоцирующим развитие гипертонии.
Вот полный список наиболее полезных продуктов для нормализации давления.
Свекла;
Черный шоколад;
Разнообразные семечки;
Гранат;
Жирная рыба;
Оливковое масло;
Цельнозерновая овсянка;
Натуральный йогурт;
Бобы;
Зеленые истовые овощи;
Ягоды;
Чеснок.
Бокерия добавила, что другими факторами влияния на здоровье сердца являются качество сна и стрессоустойчивость.
«Здоровый сон и медитации помогают снизить давление. В совокупности с правильным питанием и физическими нагрузками все это — основы здорового образа жизни», - подчеркнула Ольга Бокерия
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Кардиология
Добавить комментарий