Гипертоников призвали чаще есть темный шоколад и гранаты

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Бокерия перечислила несколько доступных продуктов, которые помогают снизить высокое давление.Прежде всего Бокерия призвала гипертоников чаще есть гранаты и различные ягоды. Контролировать скачки артериального давления также помогут жирная рыба и морепродукты, оливковое масло, оливки, зеленые листовые овощи, то есть продукты, составляющие основу средиземноморской диеты.«Средиземноморская диета помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, рак, нейродегенеративные заболевания, ожирение, сахарный диабет, а также сохраняет молодость и красоту», — объяснила Бокерия.Помимо этого, в список полезных при гипертонии продуктов кардиолог включила темный шоколад, бобы, свеклу, чеснок, а также сырые или подсушенные в духовке без масла семечки (тыквенные, чиа, подсолнечник, лен).В заключение Бокерия обратила внимание россиян на то, что взять под контроль давление помогает не только диета, но здоровый сон, медитации и регулярные физические нагрузки умеренной интенсивности.Ранее врач-кардиолог Асият Хачирова назвала виды спорта, занятия которыми лучше всего укрепляют сердце. По ее словам, к таким видам спорта относятся плавание, велоспорт, скандинавская ходьба и аэробика.

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