Гид по головной боли

Боль бывает разная. Есть понятие острой боли, она моментальна и интенсивна. Есть понятие хронической боли, и часто там уже нет субстрата для боли, всё уже зажило и прошло, но боль есть и тогда эта боль не интенсивная, а больше изнуряющая. В целом боль — это реакция организма на раздражитель с субъективным эмоциональным окрасом.Антон Лобода, врач-анестезиолог реаниматолог, специализирующийся на избавлении от болей, рассказал все о боли и ответил на ряд вопросов. Публикуем его гид по боли.О врачебной специальности: pain management («работа с болью»)Стоит сказать, что в медицину я пошёл именно с целью избавления людей от боли, анестезиологом-реаниматологом стал из тех же соображений и сейчас ухожу в отдельно развивающуюся специальность – специалист по лечению боли (pain management) всё по той же причине.Зачем специалист по боли?И так все спецы всё знают. Проблема в том, что специалист к которому приходят с болью, будет смотреть только своё и если своего не находит, то отсылает дальше по списку. К примеру: есть у человека боли в грудной клетке, он идёт к кардиологу, тот отсылает к пульмонологу, тот к неврологу и это может продолжаться или до хронизации боли или самостоятельного её прохождения.Причём пациент остаётся без диагноза, соответственно без рекомендации по профилактике и при необходимости лечения болей при их возвращении.Специалист по боли, оценивает боль, находит источник и после этого при необходимости отправляет к спецам уже с диагнозом при этом стараясь максимально обезболить и дать рекомендации по обезболиванию.Что такое больБоль бывает разная. Есть понятие острой боли, она моментальна и интенсивна. Есть понятие хронической боли, и часто там уже нет субстрата для боли, всё уже зажило и прошло, но боль есть и тогда эта боль не интенсивная, а больше изнуряющая.В целом боль — это реакция организма на раздражитель с субъективным эмоциональным окрасом. Это действительно эволюционно выверенный механизм, который является защитным: повредил — не нагружай. Другой вопрос: механизмы повреждения различные и структуры повреждаются разные и боль от этих структур воспринимается по-разному. А бывает всё уже заживёт, а боль всё ещё есть.Шкала болиСразу скажу, что я (как и большинство) — фанат визуальной аналоговой шкалы, которая очень быстро отражает такую крайне тонкую и субъективную субстанцию как боль.Визуальная аналоговая шкала боли.Приходит к тебе человек с 10 из 10 баллов по визуальной аналоговой шкале, а уходит с 2 из 10. Очень чёткий результат: из нестерпимой боли осталась низкая фоновая боль.После местной инъекционной терапии можно понять туда попал или не туда, является ли источником боли и/или насколько вносит (если вообще вносит) в её вклад уколотая структура.Головная боль и мифы о нейПро головную боль можно говорить бесконечно, она индивидуальна от начала её формирования до триггерных моментов, из-за которых она возникает. Голова действительно болит по–особому и эту особенность пациент обычно не может чётко изложить. Болит что-то, как-то, где-то, как будто. Пока я опишу три типа болей, самых частых, а потом буду дописывать экстравагантные случаи.Сразу развею пару устоявшихся мифов:Миф: головная боль – признак высокого давления.Правда только в случае кризового течения (цифры выше 180/120 мм рт.ст). В плане мигрени так вообще повышенное давление является профилактикой приступов или их купированием.Во-первых, сама по себе боль отчасти стимулирует симпатоадреналовую систему, которая даёт повышение артериальное давление. Во-вторых, психологически нагнетается повышение давления. В-третьих, есть понятие погрешности измерения давления: неправильная техника измерения давления, барахлит тонометр, не подготовились к измерению.Особенно последний момент, когда пару раз из офиса ко мне приезжает человек после 3-х кружек двойных эспрессо, 2-х сигарет, бессонной ночи и привозят мне его с какой–то супер важной встречи. И вот он в панике требует таблетку, я ему даю таблетку, только не от давления, а успокаивающую и прошу минут 10 в затемнённой палате полежать посчитать свои вдохи. И, о чудо, давление в норме.Было исследование в рамках спортивной медицины, где бегунам, тяжелоатлетам и пловцам измеряли давление при физических нагрузках. Неподготовленный человек тут же сказал бы, что у человека гипертонический криз и ему срочно нужны таблетки, но они не помирали и давление у них по окончанию нагрузок возвращалось в норму. Механизм повышения давления при стрессе и физических нагрузках — примерно одинаковый. И голова, кстати, от повышения давления у них не начинала болеть.Миф: но-шпа снимет головную боль.Это не так. Если же но-шпа помогает, то эффект плацебо при тех же головных болях напряжения никто не отменял. При них можно принять почти все, что угодно и это подействует, только скорее всего потому что вы очень сильно захотите чтобы подействовало.Всего есть 4 основных вида головной боли:Далее о них подробнее: как их определять и лечить.Головная боль напряженного типаНадо быть честным и сказать, что неизвестно, что там конкретно болит: исследования ведутся с середины 1980-х. Сначала считали, что мышечный гипертонус затылочной области и шеи даёт боль, проверили – нет, мышцы в норме. Однако решили оставить термин «головная боль напряжённого типа» или «головная боль напряжения». Что удалось узнать: боль чётко связана со стрессом. Соответственно, проблема не только снаружи, но и внутри, а точнее где-то в области гипокампа.Зеленым цветом доктор отметил места обычной болезненности при энтезопатиях.Ещё часто говорит об энтезопатиях, особенно в области основания черепа – интересная штука. Энтезы – это области крепления мышц к надкостнице. Эти точки очень интенсивно иннервируются (то есть в них много нервных окончаний) и, соответственно, минимальная травматизация этой области вызывает боль.Аналог воспалительного процесса, который следует после травматизации, может поддерживаться довольно долго в связи с тем, что мы люди активные и волей-неволей головой крутим–вертим и даём напряжение на уже травмированный участок. Это я часто вижу на практике: тяжёлым пациентам или с выраженными головными болями я делаю уколы обезболивающих средств в области крепления затылочных мышц и всё прекрасно проходит.Диагностика головной боли напряженного типа.В США как для головной боли напряжения, так и для мигрени (но мигрень — это отдельная тема, рассмотрим ее подробнее ниже) имеют систему критериев.Для головной боли напряжения должны присутствовать 2 критерия из ниже перечисленных:Боль давящая или сдавливающая, не пульсирующая;Затылочно–теменная / затылочно–лобная локализация;Билатеральная (двусторонняя) средней или низкой интенсивности (по визуальной аналоговой шкале боли - это обычно 1–5 баллов);Не усиливается при физической активности.Стоит отметить, что эта боль не мешает жить, и часто когда общаешься с таким пациентом, начинаешь ему рассказывать что-то, показывать, всячески отвлекать – боль исчезает, но появляется при прекращении отвлекающего фактора. Это ещё раз подтверждает, что что–то там в головном мозгу её таки развивает и поддерживает.Головную боль напряжения также делят на приступообразную (острую) и хроническую. Приступ длится от 30 минут до 7 дней. При хронической: не менее 15 дней в месяц не менее 6 месяцев кряду. Здесь стоит отметить, что эта боль может носить фоновый характер и субъективно человек даже не воспринимает как головную боль, но это всё равно головная боль.Лечение головной боли напряженного типа:Первая линия:НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) типа аспирина, ибупрофена (нурофен), кетопрофен (кетонал), индометацин и прочих или селективных блокаторов ЦОГ–2 и коксибов (целекоксиб, этерококсиб);Антипиретики/анальгетики типа метамизола (анальгин) или парацетамола (обычная доза 1 грамм).Я предпочитаю изначально назначать парацетамол, он хорошо помогает в дозе 1 грамм. Кеторол очень хорошо обезболивает, но сам никогда его не назначаю и всячески его сторонюсь именно из–за гастротоксичности: может вызывать язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.Парацетамол самый безопасный на данный момент препарат, 1 грамм 4 раза в сутки — считается безопасной дозой. Вместо ибупрофена я бы рекомендовал коксибы, те на желудок в меньшей степени действуют, но на почки действуют также, впрочем, можно тоже долго можно принимать с защитой желудка (принимать после еды, диета + блокаторы протоновой помпы), — сужу по пациентам, которые это пожизненно принимают.В целом же НПВС всё равно скоро сойдут на нет, когда появятся дженерики целекоксиба. (оригинал — дороговат: 400-1200 руб за упаковку).Вторая линия: более сильные обезболивающие в комбинациях парацетамол/кодеин, парацетамол/трамадол.Третья линия: добавляем антидепрессанты, но это уже для хронических головных болей напряжения. В нашей стране очень странное и крайне неверное отношение к антидепрессантам. Вот только недавно вернулся из Австрии с обучения в школе лечения боли, где немецкий специалист по лечению боли сказал, что 100% пациентов проходят психиатрический осмотр в рамках мониторинга депрессии.Боль сама по себе мерзкая штука, кроме мазохистов никто её особо не любит, а тут она надолго, а то и навсегда залезает в твою жизнь. То ли боль провоцирует и поддерживает депрессию, то ли изначально скрытая депрессия провоцирует и поддерживает боль. Связь доказана, она есть и с ней надо что–то делать. В таком контексте назначение антидепрессантов оправдано и необходимо.Задача антидепрессантов — снижения количества приступов в комбинированной терапии (я всегда это подчёркиваю ибо одной таблеткой ты не уберёшь комплексную боль), в идеале до нуля. И я сразу объясняю: мы не лечим антидепрессантами депрессию как таковую, мы убираем депрессивный компонент хронической боли. Часто пациенты отказываются от приёма антидепрессантов, мол зачем они мне, я же не депрессивный.Приходится объяснять, что депрессия — это серьёзное заболевание, которое имеет разную выраженность. Один человек шагает при депрессии в окно через пару лет заболевания, а кто–то с лёгкой депрессий себя маринует годами, даже не задумываясь, что тот ежедневный негатив который якобы сваливается на него — проявление этой самой лёгкой формы депрессии, это если без боли.А если с болью, то жизнь обычного человека и жизнь человека с хронической болью, а точнее человека у которого не было боли и потом она возникла и хронизировалась — это две разные жизни. К примеру часто расспрашиваешь пациента, про его прошлое — до боли и он рассказывает о себе как о другом человек: «Я путешествовал / работал / любил делать (вставить пропущенное), но теперь не могу из–за боли». И вот это один из истоков депрессивного компонента.В идеале, конечно, нужен осмотр психиатра с целью профессионально подтвердить депрессивный компонент и насколько он выражен, который у больных с хронической болью близок к 100%.Стоит отметить что при бессистемном постоянном приёме препаратов может развиться медикаментозно индуцированная головная боль. То есть боль связанная уже не с изначальной проблемой головной боли, а с непосредственным приёмом обезболивающего средства. Обычно это развивается спустя 3 месяца системного приёма и очень сложно отличить головную боль напряжения или мигрень от медикаментозно индуцированной головной боли.Чтоб этого не было правило простое: не более двух препаратов в день не более двух раз в неделю.Таблетки – это конечно хорошо, но надо понимать, что головная боль — не причина а следствие. Так что рекомендую менять образ жизни:Регулярная физическая активность/спорт (если не занимаетесь в спортзале, хотя бы просто ходите не менее 2 часов в день. Не стойте на эскалаторе, а идите. Не ждите лифт, а идите по лестнице. Хорошая погода? Пройдите пару станций метро пешком и так далее);Отказ от курения и большого количества кофе;Нормальный образ жизни: режим сна (слишком много сна — плохо, слишком мало — плохо, 6-9 часов - норма), регулярный приём пищи (обычно часто дробно 4–5 раз в сутки малыми порциями, голод — довольно серьёзный провокатор стресса) ну и так далее.Различные медитационные техники, когнитивно-поведенческие техники, консультация психиатра и психотерапевта для подбора и изменения отношения к стрессу и повышение стрессоустойчивости. Ведь важно не только то, что мы испытываем боль, важно как мы её воспринимаем и насколько мы способны её контролировать, а не она нас.Также причиной болей может быть дефицит кальция. Бывает приходит пациент, ты смотришь нижние косы мышцы, а там они напряжены и болезненны с двух сторон. Такое часто бывает при кальций дефицитной тетании.Все вокруг поголовно говорят, вот надо пить кальций, но мало кто знает, что кальций не всасывается из кишечника если есть дефицит витамина D. Соответственно на фоне дефицита кальция формируется стойкий мышечный гипертонус, который даёт не только головную боль, но и болевые ощущения во многих частях тела.Вместе с мышечными болями бывают судороги конечностей/лица, чувство кома в голе, который не получается проглотить или попёрхивание при глотании (в результате спазма пищевода), это основные симптомы. Обезболивающие и расслабляющие мышцы таблетки в этом случае не помогут или помогут, но ненадолго и не до конца. Нужно восстанавливать витамин D.Мигрень: что это такое, виды, как лечитьДревнейшее заболевание. Из истории скажу, что название родилось из–за извращённого перевода с греческого слова hemkrania («боль с одной стороны головы») на латынь в виде hemigranea и затем во французский migrane.Для людей страдающих мигренью официально заявляю: на данный момент мигрень не лечится. Это наследственная или приобретённая вещь, которая характеризуется дисфункцией головного мозга. Нет, это не значит, что там опухоль или ещё какая-нибудь патология. Это значит, что в отличие от других людей ваш мозг немного неправильно реагирует на некоторые провоцирующие головную боль факторы.Отсюда напрашивается простой вывод: найдите провоцирующие факторы и избегайте их, возьмите под свой контроль. Это одно из тех заболеваний (как и во многих хронических заболеваниях), где врач имеет очень маленький эффект воздействия. Мы как доктора даём вам инструменты, а вы должны работать с заболеванием самостоятельно, за вас мы это делать не будем.Что же является причиной мигрени? Как и в головной боли напряжения: неизвестно. Раньше думали, что проблема в кровотоке и спазме сосудов или их расширении. Проверили кровоток на приступе – всё нормально. Ныне концепция не сосудистая, а неврогенно–сосудистая. Первично по каким-то неведомым причинам происходит неврогенные процессы, которые приводят к стерильному воспалению в головном мозгу с вторичными изменениями мозгового кровотока.Я выделил слово «изменения», так как это не нарушения, это вариант дисфункции. Всё работает, но работает немного не так. Лампочка не мигает, она горит, но не так ярко как прежде, а потом опять разгорается.Генетика здесь работает где-то на 70%. Огромный негативный фактор: если человек невротик, с чрезмерной восприимчивостью и психической нестабильностью, когнитивно-поведенчискими расстройствами, острыми реакциями на стресс, паническими атаками и прочее, тревожно-мнительные люди, так сказать.Вот, что пишет по диагнозу «мигрень» международное общество головных болей:Первое: должно быть как минимум 5 головных болей длительностью от 4 до 72 часов, также эти головные боли должны иметь два признака из ниже перечисленных:Унилатеральная (односторонняя) локализация;Пульсирующий характер болей;Боль от средней интенсивности до очень сильной (обычно от 5 до 9–10 по шкале боли)Во время головной боли также должен быть хотя бы один из этих признаков:тошнота или рвота;фотофобия или фонофобия (неприязнь/боязнь света или громких звуков);И в конце, всё представленное выше не должно как-либо пересекаться с другими заболеваниями, имеющимися на момент осмотра пациента.Официально диагностируемые варианты мигрени:1. мигрень без ауры (обычная мигрень);2. возможная мигрень без ауры;3. мигрень с аурой (классическая мигрень);4. возможная мигрень с аурой;5. хроническая мигрень;6. хроническая мигрень, связанная с чрезмерным употреблением обезболивающих средств;7. детские периодические синдромы, которые могут быть предшественниками или ассоциированные с мигренью;8. мигренозное расстройство, не выполняющее условия критериев.Пару слов про мигрень с аурой и ауру. Под «аурой» понимается сенсорные, двигательные и визуальные феномены, временные (от 20 до 60 минут). Бывают по отдельности, бывают в комбинации. Самый частый: визуальный феномен, по типу скотомы — это выпадение участка зрения с зигзагообразными границами, которое со временем смещается к периферии.Вот вариант скотомы:Лечение мигрениТут всё сложно и индивидуально, как и при боли напряжения. Разница в том, что это дисфункциональная болячка и соответственно есть препараты, которые лечат боль (абортивные препараты), а есть те, которые проводят профилактику её развития (превентивные).Обычно если есть рвота, то начинают с неё: дают антиэметики (противорвотные), далее так же дают НПВС, но в наивысшей по эффективности дозе, далее, если не помогает, то подключают триптаны.Для профилактики используются очень разные препараты и антиэпилептические препараты и антидепрессанты, и препараты для снижения давления такие как бетаблокаторы, и блокаторы кальциевых каналов, но не с целью снижения давления, а с целью именно профилактики мигрени. Рекомендовать медикаменты глупо, потому что всё очень индивидуально: кому-то одно, помогает, другое нет и наоборот. Самое главное: понять, каковы провокаторы развития мигрени и минимизировать контакт с ними, или всегда наготове иметь абортивные лекарства.Важно вести дневник мигрени: когда голова заболела, как, на фоне чего, что принял, помогло/не помогло и насколько? Шаг за шагом в самом себе разобраться и понять что правильно, а что неправильно, что надо и не надо для вас лично. Доктор тут только расставляет маячки и указывает путь, но идти по нему каждый должен сам.Сразу хочу сказать один важный момент при мигрени: не надо ждать развития боли. Как только понимаете, что вот она начинается или пришла, тут же незамедлительно пить обезболивающие. Чем раньше начнёте, тем лучше эффект.Не надо ждать развития боли — чем раньше примете лекарство, тем лучше.Кластерные головные болиКластерные головные боли — выраженные головные боли обычно за глазом, над глазом или в виске длительностью от 15 до 180 минут от 1 раза до 8 в день. Всегда 10 из 10 баллов по шкале боли. Обычно с ними бывает слезотечение, покраснение коньюнктивы, насморк, опущение верхнего века или его отёк, всё с той же стороны от боли.Механизм развития до конца не известен. Предпологается генетический фактор и развитие неспецифического воспаления в кавернозном синусе и верхней глазной вене и развитие боли как-то связано c тригеминально-гипоталамическим путём. Также есть триггерные факторы, способствующие возникновению: алкоголь, нитроглицерин, расслабление/напряжение, гистамин, большие высоты и мигающий свет.По форме выделяют эпизодическую и хроническую. Эпизодическая – это объединение кластерных болей в периоды, вот соответственно 2 кластерных периода от 7 дней до года, разделённых 1 месяцем без болей. Хроническая – это когда безболезненный период меньше месяца.Стоит сказать также о нейровизуализации, такие боли бывают вторичны, и на МРТ находят структурные повреждения головного мозга. Так что всем больным с кластерными болями я рекомендую делать МРТ головного мозга.Лечение кластерных головных болей.Очень хорошо помогает кислород, литров 10-12 в минуту. Часто бывает, что даю подышать, и минут через 15 всё проходит. Если не очень помогает, добавляю триптаны, сумотриптан например.Триптаны хороши, но их нельзя часто использовать и все-таки есть противопоказания – сердечнососудистые болячки, беременность. Есть абортивная терапия направленная не на профилактику приступов, а скорее на снижение частоты приступов. Я читал про препараты лития и верапамил.Также помогает избегание триггеров — всего, что вызывает боли. Нет провокации, нет головной боли.Синогенная лицевая и головная больК ней также относится и риногенная головная боль. Это про вас, вечно шмыгающие носом аллергики, про вас синуситчики с воспалёнными пазухами. Да, головные боли аккомпанируют синуситы, причём не просто аккомпанируют, а иногда являются первым их знаком. Особенно несильные, вялотекущие.Часто люди даже не знают в чём проблема, просто болит голова и всё, особенно когда наклоняешься что-то поднять, шнурки завязать и «так прям голова раскалывается!» — говорят пациенты. Это не тупая, ноющая боль в затылке, не пульсирующая боль мигрени, или вываливающийся глаз при кластерной боли — эта боль именно распирающая. Иногда можно несильно простучать (проперкутировать) в проекции предполагаемого синусита и получишь вполне резонную реакцию пациента в ответ с усилением боли.Виды синогенной лицевой и головной боли:Фронтальный (лобный) синус — боль в области лба, темени и над/ за глазом.Верхнечелюстной синус — боль в области верхних зубов и маляров. Часто таких пациентов приводят стоматологи, когда проверяют, что с зубами все хорошо.Этмоидит — заглазничная боль с иррадиацией в висок.Сфеноидит — Темя, лоб, заглазничная часть, даже затылок.Лечение. Естественно, лечить надо не столько головную боль, сколько её источник. Сначала надо сделать снимок придаточных пазух или КТ, оценить, стоит ли назначать антибиотики. Затем гормоны в нос, регулярная интенсивная промывка, НПВС и смотреть развитие. С хроническими синуситами, всякими полипами и мукоцелями — отдельный вопрос.Головная боль в состоянии похмельяБоль с похмелья — классическая боль напряжения + цервикогенная головная боль. У нас есть естественные механизмы перемены положения тела во сне, чтоб не «залежать» конечности или голову. Алкоголь эти механизмы выключает и мы в каком положении упали, в таком и спим, иногда это положение неудобно для шейного отдела позвоночника и соответственно уводит мышцы шеи в гипертонус. Просыпаешься уже без алкогольной анестезии и с комбинированными головными болями.Это Вам будет интересно:Как проявляется синдром передней лестничной мышцы и к чему приводит?14 натуральных соков и коктейлей для снижения холестиринаПочему бывает, что еще накануне сна, перед похмельем, выпиваешь анальгин и потом не болит? Ну, скорее всего изначально выключаешь воспалительный каскад, который потом даёт боли. Почему не работает потом? Скорее всего потому что каскад вовлекает в разгаре не только мышцы, но и нервные структуры, на которые препараты, которые принимаешь, не действуют. Или помимо головной боли напряжения развивается приступ мигрени и как я описывал выше — его надо купировать сразу, с прошествием времени с ним сложнее справиться

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