Врач Павлова: потливость у мужчин может указывать на проблемы с простатой, у женщин – на рак

Врач-эндокринолог Зухра Павлова: повышенная потливость бывает симптомом опасных патологий.Врач Павлова напомнила, что потливость бывает избыточной и выходящей за рамки нормы.«Если вы потеете постоянно, даже когда прохладно, — это уже не норма. Это может говорить в том числе о проблемах в работе щитовидной железы», - заявила специалист.Медик отметила, что подобную потливость может провоцировать гипертиреоз (тиреотоксикоз), при котором, щитовидная железа вырабатывает повышенное количество гормона тироксина. Данный гормон «подстегивает» метаболические процессы, так что человек может есть больше обычного и при этом худеет. Другими признаками этого заболевания щитовидки является излишняя тревожность и раздражительность, учащенный пульс, тремор.Зухра Павлова добавила, что у женщин чрезмерная потливость часто «говорит» об изменении гормонального баланса. Многие представительницы женского пола сталкиваются с ней при наступлении менопаузы. Но у женщин фертильного возраста такая потливость может быть признаком опасных нарушений вплоть до рака.«Это может быть предвестником серьезных заболеваний — от сердечно-сосудистых и воспалительных до онкологических», - уточнила медик.Что касается мужчин, их усилившаяся потливость может указывать на проблемы с простатой, возникая как отражение дисбаланса гормона дигидротестостерона (от которого во многом зависит состояние предстательной железы). По словам врача, при чрезмерном потоотделении мужчинам нужно следить за наличием других неблагополучных симптомов (например, в виде выпадения волос, проблем с кожей и мочеиспусканием). Замечая их, нужно обязательно обращаться к урологу, приводит совет специалиста портал 59.ru.

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