Ортопед Бацаленко: сколиоз может возникнуть в 6-7 лет
«Сутулость, асимметрия по надплечьям, асимметрия по лопаткам, ребенок может прихрамывать, иметь специфическую походку плюс нарушения со стороны поясничного отдела позвоночника, когда одна ось таза находится ассиметрично другой стороне», — рассказал врач.
Он подчеркнул, что сведение к минимуму пользования гаджетами и должный уровень физической активности помогут человеку правильно держать свое тело.
Хирург-вертебролог, кандидат медицинских наук Денис Наумов до этого сообщил, что согласно статистике, с искривлением позвоночника в России живет больше 600 тысяч граждан. Деформация позвоночника сказывается на работе всего организма, а не только влияет на внешний вид человека.
По словам врача, на начальной стадии искривления позвоночника важно контролировать деформацию, чтобы не столкнуться с опасными последствиями.
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