Мясников: эти 3 продукта вызывают воспаление и рак

Доктор Александр Мясников подчеркнул важность антиоксидантов в борьбе с окислительным стрессом, который является ключевым фактором в развитии множества заболеваний.Окислительный стресс вызывает свободные радикалы, которые играют значительную роль в возникновении сердечных заболеваний, онкологии, аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и деменция.Свободные радикалы могут провоцировать воспалительные процессы и заболевания сердца, почек и печени. При этом сами эти заболевания могут усилить окислительный стресс, создавая замкнутый круг. Западная диета, богатая жирами, трансжирами, мясом, жареным картофелем, пельменями и колбасами, способствует усилению воспалений в организме.Наоборот, здоровыми считаются продукты, богатые антиоксидантами: овощи, фрукты, ягоды, орехи, бобовые, цельнозерновые продукты и различные виды капусты. Белое мясо и птица также рекомендуются как более полезные источники белка. Витамины А, C, E и флавоноиды, которые содержатся в этих продуктах, играют важную роль в поддержании здоровья.Мясников советует получать витамины и микроэлементы из натуральных продуктов, а не из добавок, поскольку избыток витаминов может быть вреден.Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум, рассказала о вредных продуктов, которые многие считают полезными."Не только фаст-фуд и колбаса вызывают в организме воспаление. Многие продукты, которые часто считаются полезными, могут на самом деле иметь скрытые недостатки", - утверждает Андреева.Андреева назвала несколько примеров:МюслиХотя эти продукты обычно считаются здоровым выбором для завтрака, многие коммерческие варианты содержат большое количество добавленного сахара и жиров. Это делает их калорийными и может способствовать набору веса и увеличению уровня сахара в крови.Йогурт с добавкамиПростые йогурты полезны для здоровья благодаря содержанию пробиотиков и белка."Однако многие фруктовые йогурты содержат значительное количество сахара и искусственных ароматизаторов, что делает их менее полезными".Смузи и фруктовые сокиХотя они могут быть богаты витаминами и минералами, многие магазинные смузи и соки содержат добавленный сахар и не содержат клетчатки, которая теряется при обработке фруктов. Это может привести к резким скачкам уровня сахара в крови.Цельнозерновой хлеб"Не все продукты, маркированные как "цельнозерновые", действительно полезны. Многие из них содержат добавленный сахар, соль и искусственные ингредиенты. Важно читать этикетки и выбирать продукты с минимальной обработкой и натуральными ингредиентами".Энергетические батончикиЭти батончики часто продвигаются как здоровый перекус, особенно для спортсменов и активных людей. Однако многие из них содержат большое количество сахара, сиропов и других добавок, которые делают их больше похожими на кондитерские изделия.

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