5 сортов чая, которые помогут разогнать метаболизм и избавят от жира на животе

В напитках содержатся антиоксиданты и другие полезные соединения, которые помогут избавиться от лишних килограммов. Ученые провели исследования, который доказали: чай действительно способствует ускоренному похудению.Выпирающий животик может быть даже у стройных людей. Все дело в «скрытом» жире — висцеральном. Он очень опасен для здоровья, поскольку скапливается между печенью, желудком, почками и кишечником. В результате у человека повышается риск различных опасных заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца и сахарного диабета.Чтобы избавиться от жира на животе и активировать метаболизм, нужно как можно больше двигаться. Причем подойдет любая нагрузка — например быстрая ходьба и езда на велосипеде. Также важно учитывать и пищевые привычки, ведь рацион и напитки существенно влияют на фигуру и тугор кожи.Эксперты настоятельно рекомендуют обратить внимание на чай — он полезнее многих напитков, а также поможет избавиться от лишних килограммов, пишет издание ETNT.Зеленый чайЭтот напиток можно назвать одним из самых эффективных для сжигания жира на животе. Ученые доказали: участники испытания, которые пили по 3–4 чашки зеленого чая в день, имели на 44% более низкий риск развития висцерального ожирения.Еще одно исследование, опубликованное в журнале Physiology & Behavior, показало, что участники с ожирением, которые регулярно пили зеленый чай, потеряли больше общего веса тела, чем те добровольцы, которые отказались от этого напитка.Дело в том, что в зеленом чае содержится много антиоксидантов и полифенолов, которые ускоряют метаболизм без вреда для здоровья.УлунЭтот сорт чая изготавливают из тех же листьев, что зеленый и черный чай. Разница в том, что чайные листья специально долго сушат на солнце, пока они не завянут и не свернутся.Исследования доказали, что улун также содержит полифенолы, которые ускоряют метаболизм и помогают как можно быстрее избавиться от жировой ткани. Более того, этот напиток работает, даже когда вы спите — в ночное время расщепление жира происходит эффективнее на 20%, говорят японские ученые.Черный чайКлассический черный чай без всяких добавок — это тоже отличный выбор. Ученые сошлись во мнении, что этот напиток наравне с зеленым чаем или улуном помогает участникам исследований бороться с лишними килограммами.Один эксперимент показал: люди, которые пили по три чашки черного чая каждый день в течение трех месяцев заявили об уменьшении окружности талии. Участники, которые входили в контрольную группу, такими результатами похвастаться не смогли.Белый чайЭтот напиток содержит витамины С, РР, витамины группы B, микроэлементы, аминокислоты и множество других веществ. Он обладает тонким ароматом и нежным вкусом.Исследования доказали, что белый чай, наравне с другими сортами, помогает ускорять обмен веществ и в целом контролировать вес. Люди, которые регулярно пили этот напиток, легче теряли лишние килограммы.ПуэрНастоящий и правильно заваренный чай пуэр оказывает бодрящее действие на организм, дает прилив энергии, улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ.При этом пуэр помогал даже людям, у которых были проблемы с метаболизмом. Одно из исследований доказало, что мужчины, которые регулярно пили этот чай, с большей вероятностью быстрее худели.Японские ученые также пришли к выводу, что пуэр помогает бороться с лишними килограммами: у людей снизился процент висцерального жира, а похудение происходило быстрее.

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