Кому нельзя пить свежевыжатые соки

Врач-диетолог Алексей Кабанов перечислил плюсы и минусы свежевыжатых соков и назвал заболевания, при которых соки противопоказаныПо его словам, главное преимущество этого напитка состоит в том, что в него не добавляют сахар.Однако, есть и обратная сторона медали: такой сок чрезмерно концентрированный и кислый, он усваивается моментально. Именно поэтому употребление его натощак опасно. В частности, это грозит обострением заболеваний ЖКТ, скачком сахара в крови и повышением кислотности желудка.Врач посоветовал отказаться от свежевыжатых соков в пользу фруктов. Таким образом человек получает витамины и клетчатку, которые гораздо лучше усваиваются и полезны для организма.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки