Врач Мясников ответил, что помогает от ночных судорог в ногах

Врач Александр Мясников: одно из эффективных средств от ночных судорог – упражнения на растяжку.Врач Мясников обратился к теме ночных судорог. Он отметил, что достоверная причина их появления остается для медиков, в сущности, неизвестной. Те нарушения, с которыми их обычно связывают, на самом деле наблюдаются у людей не так уж часто.«Судороги могут быть, если у вас недостаток железа, магния, калия или кальция, какие-то электролитные нарушения. Но это мы у кого находим? У одного из десяти», - поделился Александр Мясников.Он ответил, что помогает от ночных судорог«В борьбе с ночными судорогами помогают упражнения на растяжку, а также ходьба перед отходом ко сну».Мясников добавил, что снять судорогу в ноге иногда позволяет массаж с кубиком льда.

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