Не пропустить сигналы: врач рассказала о симптомах надвигающегося инфаркта
Скачки давления случаются и у здоровых людей, особенно, на фоне стресса. Если они не слишком серьезные, то человек их даже не замечает. У многих подобные состояния обостряются в жару, хотя в норме при жаркой погоде организм должен, напротив, отзываться снижением давления.
Кардиолог советует пить больше жидкости и позаботиться о том, чтобы не перегреваться. Но стоит особое внимание уделить возникновению таких опасных симптомов как жар или озноб, потливость, боли в груди и животе, страх за свою жизнь.
Еще один серьезный фактор риска: стабильно высокое давление, то есть, гипертоническая болезнь либо хронические спазмы сосудов. Это серьезно само по себе, а на фоне жары ситуация ухудшается.
Причиной скачков давления, как правило, является спрятанное глубоко в подсознании психоэмоциональное напряжение. Что делать? Научиться расслабляться. Способов немало: любимое занятие, здоровый сон, аутотренинг, баня, а самое простое — физические нагрузки, но посильные.
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