Не пропустить сигналы: врач рассказала о симптомах надвигающегося инфаркта

В летнее время, особенно, в условиях жары, инфаркты и инсульты становятся более частыми. Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в своем Телеграм-канале пояснила, каковы главные риски этих патологий и какие симптомы подскажут, что нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.Скачки давления случаются и у здоровых людей, особенно, на фоне стресса. Если они не слишком серьезные, то человек их даже не замечает. У многих подобные состояния обостряются в жару, хотя в норме при жаркой погоде организм должен, напротив, отзываться снижением давления.Кардиолог советует пить больше жидкости и позаботиться о том, чтобы не перегреваться. Но стоит особое внимание уделить возникновению таких опасных симптомов как жар или озноб, потливость, боли в груди и животе, страх за свою жизнь.Еще один серьезный фактор риска: стабильно высокое давление, то есть, гипертоническая болезнь либо хронические спазмы сосудов. Это серьезно само по себе, а на фоне жары ситуация ухудшается.Причиной скачков давления, как правило, является спрятанное глубоко в подсознании психоэмоциональное напряжение. Что делать? Научиться расслабляться. Способов немало: любимое занятие, здоровый сон, аутотренинг, баня, а самое простое — физические нагрузки, но посильные.

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