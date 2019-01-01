Достаточно одной чашки в день: какой напиток снижает риск наступления смерти на 19%
Ответ вас, вероятно, не сильно удивит: речь идет о чае, в состав которого входят флавоноиды, дубильные вещества, антиоксиданты и несколько сотен других полезных микроэлементов. Все они в совокупности оказывают волшебный эффект на наше самочувствие. В частности, мы ощущаем себя более здоровыми, бодрыми, умиротворенными.
Еще один приятный факт, доказанный наукой: у людей, которые длительное время потребляют много чая, риск наступления смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 19% ниже, чем у тех, кто этот напиток не жалует.
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