Черешня для сердца и вишня от воспалений: Специалисты рассказали о пользе ягод
Черешня является одним из важнейших продуктов, которые произрастают в садах. Ведь она снижает кровяное давление, ограждает от сердечно-сосудистых заболеваний и имеет мощные противовоспалительные свойства.
Полезной ягодой также является вишня, в составе которой присутствует огромное количество витаминов. Более того, наряду с противовоспалительным эффектом, она имеет также хорошие антисептические свойства и положительно влияет на нервную систему.
Ну и, наконец, не следует отказываться от красной и черной смородины. Эти ягоды содержат большое количество витамина С, который усиливает иммунитет. При этом ягоды нормализуют гормональный фон.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://planet-today.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий