Черешня для сердца и вишня от воспалений: Специалисты рассказали о пользе ягод

Ягоды – не только вкусный, но и очень полезный продукт. Это знают все с самого детства. Но далеко не каждый знаком с той пользой, которую те или иные ягоды приносят нашему организму. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о пользе самых популярных в России ягод.Черешня является одним из важнейших продуктов, которые произрастают в садах. Ведь она снижает кровяное давление, ограждает от сердечно-сосудистых заболеваний и имеет мощные противовоспалительные свойства.Полезной ягодой также является вишня, в составе которой присутствует огромное количество витаминов. Более того, наряду с противовоспалительным эффектом, она имеет также хорошие антисептические свойства и положительно влияет на нервную систему.Ну и, наконец, не следует отказываться от красной и черной смородины. Эти ягоды содержат большое количество витамина С, который усиливает иммунитет. При этом ягоды нормализуют гормональный фон.

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