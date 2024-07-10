Лучшие добавки для женщин по возрастным группам

На каждом жизненном этапе у женского организма свои особые потребности в тех или иных веществах. Какие витамины и минералы требуются подросткам, женщинам фертильного или преклонного возраста? Мы предлагаем ключевые добавки, подобранные по возрастным группам.Женщины употребляют полезные добавки для крепости костей, замедления признаков старения и улучшения здоровья. Предпочтительнее получать ценные вещества из пищи. Но определенные добавки могут оказаться необходимы, учитывая возраст женщины.Добавки для каждой возрастной группы женщинПодростковый периодПодростковый возраст - жизненно важное время для здорового развития костей. Упор на потребление достаточного количества кальция и витамина D может способствовать здоровому росту костей и снизить риск остеопороза и переломов в более позднем возрасте.Кальций (Са)Кальций локализован, главным образом, в костях и зубах. Имеется он в крови, работает во в мышечной функции, внутриклеточной передачи сигналов, сердечном сокращении расширении сосудов. Пищевые источники Са: молочные продукты, крестоцветные овощи. Рекомендуемая дневная норма кальция составляет 1300 мг для женщин в возрасте от 9 до 18 лет.Витамин ДКак и кальций, витамин D необходим для правильного развития костей. Подросткам рекомендуется употреблять 600 МЕ в деньИсточники этого витамина: солнечное излучение, жирная рыба (форель, лосось). Подросткам рекомендуется употреблять 600 МЕ в день.Важно! Витамин необходим при приеме К2 витамин D. Витамин K2 способствует кальцификации костей и сводит к минимуму накопление кальция в кровеносных сосудах.Женщины 20 - 30 летВ репродуктивный период у женщин повышена потребность в железе (Fe) и фолиевой кислоте.ЖелезоПотребность в железе наиболее высока у женщин старше 19 лет в репродуктивном возрасте. Рекомендуемая суточная норма для женщин этой возрастной группы составляет 18 мг в день и 27 мг для беременных. Пищевые источники Fe: устрицы, говядина, шпинат, черный шоколад, бобовые. Если у женщины наблюдаются патологически обильные месячные (меноррагия), она имеет риск дефицита Fe.Пренатальные добавкиЕсли женщина планирует забеременеть, пренатальная добавка будет необходимой. Последняя включает минералы цинк, железо и кальций, вит-н С и витамины комплекса В. Фолиевая кислота отвечает за репликацию ДНК и способствует снижению риска патологий нервной трубки у плода.Важно! Было показано, что оральные контрацептивы, также известные как гормональные противозачаточные средства, истощают уровни определенных питательных веществ, включая B6, B12, фолиевую кислоту и цинк.Женщины 40+Женщины 40 лет и старше имеют особые пищевые потребности по мере приближения к менопаузе и проявления заметных сигналов старения.КоллагенКоллагеновые добавки оказывают антивозрастной эффект. Коллаген - один из структурных компонентов кожи, он обеспечивает ее прочность и эластичность. С годами у женщин концентрация этого белка в коже снижается, поэтому она становится тонкой и грубой.Омега-3 жирные кислотыПищевые источники Омега-3: жирная рыба (сельдь, лосось), льняные семена льна, грецкие орехи. Омега-3 эффективны в снижении риска кардиологических патологий благодаря повышению уровня липопротеинов высокой плотности, снижения давления и содержания триглицеридов. Эти жирные кислоты эффективны против когнитивного старения.Женщины 50 - 60 летСбережение костной массы и профилактика воспалений необходимы женщинам в период от 50 до 60 лет. Кальций (Са) и куркумин – важные добавки в этом возрасте. Женщинам старше 50 лет рекомендуется потреблять не менее 1200 мг кальция в день, чтобы сохранить костную массу.КальцийПосле менопаузы снижается синтез эстрогена и ускоряется деградация костной ткани. Женщинам в возрасте 50+ рекомендуется принимать Са для сохранения костной массы.КуркуминЭто компонент куркумы, который оказывает противовоспалительный эффект и поддерживает функции мозга и суставов. Введение в рацион куркумина в ходе 8–12 недель уменьшает проявления артрита (боль в суставах, воспаление). Куркумин полезен для профилактики и терапии нейродегенеративных нарушений (болезнь Альцгеймера).Женщинам рекомендуется прекратить прием железа после менопаузы, если иное не предписано доктором.Женщины 70 +Сбережение безжировой массы и профилактика переломов - первостепенная задача для женщин в этом возрасте.Витамин ДПосле 70 лет потребность в витамине D увеличивается с 600 МЕ до 800 МЕ в день. Было показано, что витамин D в сочетании с кальцием улучшает минеральную плотность костей и уменьшает количество переломов у женщин в постменопаузе. Вит-н D в комбинации с Са улучшает плотность костей. Этот витамин эффективен против снижения когнитивных функций.ПротеинВозрастная прогрессирующая потеря мышечной массы, известная как саркопения, является серьезной проблемой для пожилых людей. Рекомендуемая суточная норма белка составляет 0,8 г / кг, однако многие эксперты предполагают, что пожилым людям следует потреблять от 1,2 до 2,0 г / кг в день для поддержания мышечной массы. Для женщины это составляет от 81 до 136 граммов белка в день. Если вам сложно потреблять достаточное количество белка в день, протеиновые добавки, могут вам помочь.

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