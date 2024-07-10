Врач: потребление картофеля фри значительно повышает риск развития рака

Потребление картофеля фри в ресторанах быстрого питания значительно повышает риск развития рака, увлечение фастфудом также можно сравнить с курением сигарет."Употребление картофеля фри можно сравнить с курением сигарет. В одной порции любимой классики фастфуда содержится столько же альдегидов, как в сигарете. Опасные токсины, которые образуются при жарке в масле и попадают в желудочно-кишечный тракт, значительно повышают риск развития рака. Сразу оговорюсь: речь идет о картофеле фри, купленном в ресторане быстрого питания. Ведь в них приготовление этого блюда поставлено на поток, масло во фритюре меняется редко, из-за чего в нем накапливаются продукты горения, которыми насыщается картофель", - сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. Врач напомнила, что в этом же фритюре жарят креветки, кольца кальмара и лука, сырные палочки. Кроме этого, в таком картофеле очень много соли, пишет РИА Новости. При регулярных занятиях спортом, соблюдении режима сна и питания человек может себе позволить одну порцию из шести брусочков картошки фри в неделю", - поясняет Калошина.

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