Врач Лебедева: полезные для щитовидной железы вещества не всегда можно получить из еды

Эндокринолог Диляра Лебедева: здоровье щитовидной железы в большой степени зависит от достатка определенных микроэлементов и витаминов.

Врач Лебедева напомнила россиянам, что одним из важнейших веществ, обеспечивающих благополучие щитовидной железы, является йод.

«Поддержать здоровье щитовидной железы можно морепродуктами и йодированной солью, так как в них содержится большое количество йода», - уточнила специалист в своем Telegram-канале.

Что также необходимо получать в достатке, чтобы хорошо функционировала щитовидка, – это белок. Его употребление обеспечивает клетки организма тирозином, который служит им строительным материалом.

«Стремитесь к тому, чтобы получать не менее одного грамма белка на килограмм вашей массы тела каждый день», - поделилась рекомендацией Диляра Лебедева.

Какие еще питательные вещества должны присутствовать в рационе, укрепляющем щитовидку: железо, цинк, селен, витамин D, витамин A, перечислила эндокринолог.

Лебедева заострила внимание на том, что полезные для щитовидной железы вещества не всегда можно получить из еды.

«Не всегда возможно получать их в необходимом количестве только из еды. Поэтому при дефиците нужно принимать их дополнительно», - постулировала специалист.

Решение о приеме таких веществ должен принимать врач на основе результатов специальный анализов.

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