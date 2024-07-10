Врач Лебедева: полезные для щитовидной железы вещества не всегда можно получить из еды
Врач Лебедева напомнила россиянам, что одним из важнейших веществ, обеспечивающих благополучие щитовидной железы, является йод.
«Поддержать здоровье щитовидной железы можно морепродуктами и йодированной солью, так как в них содержится большое количество йода», - уточнила специалист в своем Telegram-канале.
Что также необходимо получать в достатке, чтобы хорошо функционировала щитовидка, – это белок. Его употребление обеспечивает клетки организма тирозином, который служит им строительным материалом.
«Стремитесь к тому, чтобы получать не менее одного грамма белка на килограмм вашей массы тела каждый день», - поделилась рекомендацией Диляра Лебедева.
Какие еще питательные вещества должны присутствовать в рационе, укрепляющем щитовидку: железо, цинк, селен, витамин D, витамин A, перечислила эндокринолог.
Лебедева заострила внимание на том, что полезные для щитовидной железы вещества не всегда можно получить из еды.
«Не всегда возможно получать их в необходимом количестве только из еды. Поэтому при дефиците нужно принимать их дополнительно», - постулировала специалист.
Решение о приеме таких веществ должен принимать врач на основе результатов специальный анализов.
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