Дурной знак: врач Кусков рассказал, чем опасно внезапное улучшение зрения после 40 лет

Существует мнение, что у людей, чье зрение начинает падать в более позднем возрасте, близорукость может быть скомпенсирована дальнозоркостью. Так ли это на самом деле?Бывает, что человек всю жизнь ходил без очков, а после 40 лет вдруг резко начал терять зрение. Кто-то надеется, что близорукость в итоге скомпенсируется дальнозоркостью, а значит, очки носить не придется. Однако врачи в своих прогнозах не столь оптимистичны.Как длина глаза влияет на зрение«Глаз среднестатистического человека растет до 18–23 лет. В процессе роста увеличивается длина ПЗО — передне-заднего отрезка глаза. И чем интенсивнее увеличивается длина глаза, тем выше степень миопии (близорукости. — Прим. ред). Поэтому, чтобы оценить риск миопии, врачу во время осмотра очень важно знать длину ПЗО», — рассказывает офтальмолог Александр Кусков.Согласно классификации академика РАН, офтальмолога Сергея Аветисова, по срокам появления различают врожденную и приобретенную миопию. По статистике, приобретенная близорукость чаще всего появляется в детстве и в подростковом периоде:7–12% случаев миопии развивается в возрасте до 7 лет;65–80% — с 7 до 17 лет;4% приходится на возраст старше 18 лет.Иногда миопия развивается уже после 23 лет.«Увеличение значений миопии в более позднем возрасте может быть связано с таким состоянием, как ПИНА — привычно избыточное напряжение аккомодации (аккомодация — способность мышц изменять кривизну хрусталика, что позволяет глазу фокусироваться на разных расстояниях. — Прим. ред.). Это частое и относительно безвредное состояние на фоне чрезмерной зрительной нагрузки», — говорит наш эксперт.Дело в том, что в этом возрасте люди еще нередко учатся, что и приводит к ПИНА. Обычно при таком состоянии степень миопии не превышает 2-х диоптрий и может меняться в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки.Ложная близорукость — когда зрение еще можно вернутьБолее выраженное состояние расстройства зрения — спазм аккомодации, при котором нарушается работа глазной мышцы. Спазм аккомодации называют ложной близорукостью, потому что это временное нарушение зрения. Вот от чего оно возникает:длительная работа на близком расстоянии, сидя или лежа;нарушения в шейном отделе позвоночника, остеохондрозы;беременность — зрение может испортиться из-за гормональной перестройки;травмы;отравления наркотическими веществами, алкоголем;ботулизм — отравление ботулотоксином.«В этом случае, когда состояние пациента придет в норму или образ его жизни изменится, зрение восстанавливается», — говорит врач.Если зрение начало портиться только после 40«Если близорукость появляется только после 40 лет или значения миопии увеличиваются, скорее всего, это связано с начальным развитием катаракты», — предупреждает Александр Кусков.Бывает, что люди в какой-то момент отмечают улучшение зрения. Однако радоваться этому не стоит.«Люди говорят офтальмологу, что раньше читали в очках для чтения, и вдруг зрение улучшилось, появилась возможность читать и без очков. Эти симптомы хоть и приятные, но кратковременные. В дальнейшем такие пациенты начинают отмечать у себя симптомы катаракты — затуманивания зрения».Так что с возрастом близорукость никуда не уйдет, а развившаяся пресбиопия (дальнозоркость) не скорректирует, а лишь дополнит миопию. Иными словами, человек будет плохо видеть не только дальние, но и ближние предметы.«Еще одно состояние, которое может проявляться увеличением миопии в любом возрасте — это заболевания роговицы глаза (кератэктазия), — рассказывает врач.Самое распространенное заболеванием этой группы — кератоконус, при котором происходит неравномерное истончение роговицы. Это приводит к ее выпячиванию, что может проявляться увеличением минуса и появлением астигматизма».Можно ли делать коррекцию зрения после 40 летЧаще всего лазерную коррекцию зрения проводят до 40 лет. Но возьмутся ли врачи исправить зрение пациенту, если он чуть старше?«Чтобы решить, целесообразно ли проводить коррекцию после 40 лет, нужно выяснить, с чем связано снижение зрения. Коррекция возможна, если зрение испортилось из-за спазма или ПИНА. Правда, есть нюансы со зрением вблизи, — отвечает офтальмолог.На предоперационной диагностике офтальмолог должен проверить запас аккомодации. Если он достаточный, тогда и лазерная коррекция зрения даст желаемый эффект и пройдет успешно».Однако когда снижение зрения связано с развитием катаракты, проводить лазерную коррекцию нельзя. В таком случае врач советует произвести замену хрусталиков с имплантацией интраокулярных линз.

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