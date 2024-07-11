«Ядовитые» семечки помогают сердцу: как есть их, чтобы была польза

Семена подсолнечника насыщены полезными веществами, которые могут оказывать положительное влияние на здоровье. В 50 граммах семян содержится больше витамина D, чем в таком же по весу куске трески. Кроме того, они богаты и другими витаминами. Однако есть один важный нюанс.Все эти полезные свойства присущи только сырым семенам. При жарке семечки теряют почти все витамины, но при этом образуется ядовитое вещество — бензопирин.Для поддержания здоровья необходимо есть именно сырые семена, содержащие в себе витамины C, B и A. Горсть содержит суточную дозу витамина Е, который помогает поддерживать сердце в хорошем состоянии.Кроме того, дубильные вещества и каротиноиды в семенах подсолнечника защищают организм от паразитов и помогают бороться с инфекциями.Ранее врач-диетолог Сергей Клименков рассказал, что папилломы являются одним из симптомов метаболического синдрома. Чтобы вылечить их, нужно поменять рацион питания.До этого дерматолог Наталия Жовтан рассказала, что все половозрелые россияне могут заразиться сифилисом или гепатитом C, эти заболевания не теряют актуальности, несмотря на активную просветительскую работу врачей. Медик заметила, что среди заболевших — не только люди с низким социальным уровнем жизни, но и финансово независимые, сексуально активные люди.

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